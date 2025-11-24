Tlaxcala es referente de crecimiento con rumbo e identidad: Cuéllar; entrega Premio a la Competitividad 2025

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que Tlaxcala se ha convertido en un referente nacional de crecimiento con rumbo y con identidad, y como muestra de ello citó el avance de seis posiciones en el Índice de Competitividad Estatal 2025 y el crecimiento del valor agregado censal bruto de 4.6 por ciento, al acumular más de 80 mil millones de pesos. “Eso significa que Tlaxcala produce e innova”.

Lo anterior lo expuso en el acto de entrega del Premio Tlaxcala a la Competitividad 2025 la mañana de este lunes en el Patio Central de Palacio de Gobierno a las Knipping Automotive, Antextextil y Wexler de México como reconocimiento a la calidad e innovación en sus procesos internos.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros refirió además que Tlaxcala acumula más de 118 mil empleos formales y ha atraído inversión privada por 29 mil millones de pesos con 46 empresas ya instaladas en su territorio, 35 más que se han expandido y próximamente con la apertura del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis). “Eso significa que Tlaxcala avanza, crece y genera prosperidad compartida”.

Refirió que este premio se entrega desde 2001 y “significa horas de trabajo, de decisiones difíciles, de procesos rigurosos, de sacrificios familiares y, sobre todo, compromiso de hacer las cosas bien. Detrás de cada empresa hay mujeres y hombres que madrugan, mujeres y hombres que estudian, que se capacitan, que superan retos, que quieren que Tlaxcala siga adelante por sobre todas las cosas”.

La titular del Ejecutivo local recordó que las empresas evaluadas en esta edición se sometieron a revisión documental, análisis de su organización y visitas de campo, a fin de compararlos con estándares internacionales con el objetivo de evaluar la competitividad de sus procesos, propuestas de innovación y calidad de los resultados.

“Todas las empresas participantes demuestran que la competitividad también nace del compromiso institucional, de la confianza en la gente y el deseo de servir a Tlaxcala con excelencia. Ese es el corazón de este premio, porque para crecer primero hay que estar dispuestos a mejorar y cada uno de ustedes así lo ha demostrado. Hoy somos un estado confiable, tranquilo y más productivo que nunca”.

En el uso de la voz, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín mencionó que sólo Tlaxcala y Chihuahua cuentan con un Premio a la Competitividad en el país y enfatizó que el objetivo de este galardón es impulsar la calidad de las empresas, porque así es como “luce” el desarrollo económico del estado.

Asimismo, informó que tanto la Sedeco como la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) participaron y se sometieron al escrutinio del Comité Evaluador, por lo que si bien recibieron el reconocimiento como organizaciones de confianza, admitió que aún tendrán mucho por mejorar en sus procesos internos para ser competitivas y para ello les ayudará el documento de retroalimentación que emite el Comité.

“Hubo dos dependencias de gobierno que participamos, el secretario Fabricio (Mena Rodríguez) con la Secretaría de Turismo y la Secretaria de Desarrollo Económico. Las cosas como son, ¡no ganamos!, pero competimos y eso nos está ayudando a ir mejorando. Es el primer año que participa una dependencia gubernamental y el siguiente año no vamos a tirar la toalla, al contrario, invitamos a más dependencias para que participemos y tengamos un gobierno más competitivo”, apunto.

A nombre de las empresas galardonadas en este 2025, Manuel Torres Pombo, director de Antextextil, reconoció a los trabajadores de cada una de las organizaciones debido que con su ardua labor, compromiso con la calidad y la excelencia, hicieron posible este reconocimiento con el que adquieren el compromiso de sumar a un Tlaxcala más próspero y competitivo a nivel nacional e internacional.

Por el Grupo Evaluador, integrado por 17 personas, Juan Carlos Castañeda Gutiérrez detalló que el Premio Tlaxcala a la Competitividad está basado en el Modelo Nacional de Transformación Organizacional que tiene como elementos el capital humano, el liderazgo y la transformación digital, con el propósito de impulsar a las empresas locales a nivel mundial.

“Cuando realizamos las evaluaciones en las organizaciones, lo que más vemos es la forma de que ellos implantan todo su proceso de planeación estrategia y los resultados que tienen en materia de competitividad. Cuando una organización busca participar, le recomendamos que hagan suyo el modelo en la parte de transformación digital, los impulsores de valor para que el capital humano como colaboradores obtengan mejores prestaciones y por otra parte desarrollen mejor su trabajo”, comentó.

Indicó que este premio es un punto de partida que permite a las empresas, aún si no obtuvieron el reconocimiento, mirar su interior con el propósito de tratar de mejorar su calidad en cada parte de su operación.

“El Premio Tlaxcala a la Competitividad es un punto de partida. La verdadera competitividad no es suerte ni velocidad, sino resiliencia, planificación, calidad a largo plazo. Es un compromiso constante con la mejora continua y la innovación”, asentó.

El el acto también e entregaron reconocimientos como organización confiable a la Sedeco; por su labora a promoción turística a la Secture; por su liderazgo y creación de marca a la empresa Carrocerías Corpus Christi y por ser una organización competitiva a la empresa As Maquila México Lixil.