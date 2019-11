Tlaxcala es prioridad para el CEN del PAN de cara a las elecciones de 2021: Marko Cortés

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza reiteró que Tlaxcala es prioridad para este instituto político de cara a la sucesión gubernamental de 2021, por lo que aseguró que seguirán “tocando la puerta para informar a la sociedad que todo lo que se viene haciendo está muy mal”.

En su visita a Tlaxcala para participar en la toma de protesta e instalación del Consejo Político Estatal del PAN, sostuvo que para ello deberán salir al encuentro con la sociedad a fin de “convencerla” de que “lo que se está haciendo nos afecta a todos… es el peor arranque de un gobierno de la República en el primer año”.

Flanqueado por el presidente estatal del PAN, José Gilberto Temoltzi Martínez; de la senadora Minerva Hernández Ramos; del alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía y del coordinador de bancada en el Congreso local, Omar Milton López Avendaño, sostuvo que México vive en una recesión por la falta de rumbo económico del gobierno federal. “Estamos peor que con Enrique Peña Nieto”.

Además, en materia de seguridad, consideró que el año cerrará con al menos 31 mil asesinatos, “una cifra sin precedentes”.

Por otra parte, estimó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump debe respetar la soberanía de México y, sobre todo, detener el alto consumo de drogas entre sus connacionales y frenar el trasiego de armas hacia América Latina.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de que designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico drogas y personas, el líder panista sostuvo que el mandatario de aquella nación tiene varios pendientes en materia del combate a la drogas.

Marko Cortés sostuvo que “es necesario entender el problema de la seguridad como un tema continental, porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, pero también es el principal aportador de las armas, y así como el trasiego de drogas sube hacia el norte, el trasiego ilegal de armas baja hacia el sur. Con esas drogas se genera violencia en todo su tránsito y las armas son con las que se matan las personas y genera terror”.

Por ello, más allá de realizar esas declaratorias, consideró que el gobierno de Estados Unidos tiene pendientes y aspectos que atender en esta problemática global.

“Cada país debe hacer lo que le corresponde dentro de su soberanía. Estados Unidos tiene mucho qué hacer, como evitar el altísimo consumo de drogas en su país, las cuales transitan de América Latina al norte… Estados Unidos tiene mucho por hacer respetando la soberanía de México”, apuntó.

No obstante, estimó que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador debe ser garante del Estado de derecho y de la soberanía nacional, por lo que debe combatir “con estrategia” a la delincuencia organizada, entre ellos, al narcotráfico.

“México debe concentrar la Guardia Nacional para la seguridad y no traerla de policía migratoria, enfocarla a la seguridad. México, debe respetar el Estado de derecho, a los delincuentes no se les puede dar abrazos, los abrazos son para las víctimas, no para los victimarios. El Estado mexicano debe ser firme y contundente y claro, nosotros hemos pedido una estrategia clara y efectiva contra la inseguridad, porque lamentablemente y a la luz de las cifras de violencia y ejecuciones, esta estrategia no ha estado funcionando”.