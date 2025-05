”Tlaxcala es el estado más chico y el que tiene más cultura”: visitantes

Asistentes a los encuentros deportivos de la Olimpiada Nacional Conade 2025 consideraron la gastronomía como un deleite para el paladar y se dijeron atraídos por los murales de Palacio de Gobierno, fachadas de inmuebles históricos y la artesanía realizada por los tlaxcaltecas.

Iridia Salazar Blanco, medallista olímpica de taekwondo y actualmente directora general del Instituto del Deporte del estado de Querétaro, llegó a la entidad para respaldar a su delegación deportiva; destacó que ha conocido diferentes sitios de Tlaxcala desde su etapa como deportista y uno de los platillos tlaxcaltecas que le agrada es el mole.

“De manera oficial, es la segunda vez que vengo a Tlaxcala. Había venido también a la inauguración del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa y se me hace una ciudad muy bonita, que aporta, de verdad, tanto en el tema gastronómico como en el tema cultural. Yo desde antes era fan de venir a La Malinche. He ido a Val’Quirico. Hoy desayunamos unas enchiladas de mole y estaban deliciosas; la verdad que es súper rico. Me encanta Tlaxcala”, aseguró.

Pablo Reyes del Canto, chef suizo, consideró que las competencias deportivas de la Olimpiada Nacional Conade 2025 son un factor clave para proyectar a Tlaxcala a través de su gastronomía por su riqueza en la elaboración de alimentos a base de maíz, frijol, chile, insectos comestibles, los gusanos de maguey y los escamoles que son ingredientes básicos en la cocina tlaxcalteca.

Respecto a la cultura dijo: “Conocí los murales de Palacio de Gobierno, es algo muy fuerte aquí que en otros estados no vi tanto. Pienso que hay muchas cosas que decir de Tlaxcala fuera del mismo estado. Me gustó mucho porque explica un poco el fin de una etapa y el inicio de otra. El encuentro entre la cultura española y tlaxcalteca. La verdad es el estado más chico, con riqueza gastronómica y que tiene más cultura, es increíble”, enfatizó.

Fernanda Flores de la Rosa y Abigail Mireles Chávez, integrantes del equipo de básquetbol 3×3 de la delegación de Nayarit, aseguraron que Tlaxcala tiene una ciudad bonita, su gente es agradable y sin duda recomendarían visitar al estado por su cultura y gastronomía, porque como sede ha sido muy buen anfitrión.

“Cuentan con una artesanía única. Las piezas de talavera, esas azules me quiero llevar una vajilla completa, sólo la conocía en fotos. No sabía que era de aquí. Sus museos, su arte, no sé, me gustaría aprender un poco de cómo se hace su artesanía se me hace muy interesante. Fuimos a Santa Ana Chiautempan, hay mucha ropa abrigadora de lana, nuestros familiares trajeron cosas de allá, muy padre sus diseños y colores”, destacó Fernanda Flores de la Rosa.

Alejandro Silvio Flores Calante y Luis Octavio Llanes Castro, jugadores de 3×3 de Sonora, se dijeron gustosos de conocer los famosos tacos de canasta, “acompañados de una salsa muy picosa, esos nos gustaron y nos hicieron sudar por el picante”, señalaron.

Jorge Soto, coach del equipo de Baja California, consideró que la sede de la Olimpiada es de su agrado porque es muy tranquila y la comida tlaxcalteca le ha parecido muy agradable, “fíjate que la verdad lo que nos han dado de comer me ha parecido muy buena comida. De todas las ciudades y lugares que he conocido, Tlaxcala ha sido una ciudad donde he comido bien”, afirmó.

Paulina Castro, de Sonora, se dijo sorprendida por el sabor de los muéganos de Huamantla y externó que le gustaría conocer Cacaxtla y La Malinche. “Ayer tuvimos la oportunidad de recorrer aquí el centro, ir a algunas iglesias y conocer restaurantes. Vemos que conservan la cultura, las fachadas de los edificios, todo muy colorido, muy bonito. También estuvimos en la procesión de la virgen de Ocotlán, que también queremos ir a conocer la iglesia, ahorita vamos para allá”, comentó.

Jessica Rodríguez León, de Hidalgo, enfatizó que este evento sirve para conocer un poco más a los estados de la República, y Tlaxcala puede continuar haciendo este tipo de eventos deportivos porque a los chicos no les ha faltado absolutamente nada.

“Han sido muy bien recibidos con todo el equipo, por parte del gobierno del estado, por toda la organización. Yo creo que les ha servido a ellos en todos los aspectos: médicos, seguridad. Ha estado aquí la policía estatal, la Guardia Nacional, muy al pendiente de toda esta zona, así que es un buen destino turístico” afirmó.