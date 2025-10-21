Martes, octubre 21, 2025
Tlaxcala encabezará la Coordinación Nacional del Programa Educativo para Niñas y Niños Migrantes

La Redacción

Tlaxcala fue elegida, por unanimidad, para asumir la Coordinación Nacional del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem), durante el periodo 2025–2027, por lo que, por primera vez, el estado encabezará las acciones nacionales a favor del acceso educativo de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La coordinadora del Probem Tlaxcala, Christi Corona Durán fue electa durante la XXXII Reunión Nacional del Programa, tras presentar un plan de trabajo enfocado en la inclusión, la equidad y la colaboración interestatal.

La propuesta fue respaldada por los representantes de 18 entidades federativas, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.

El secretario de Educación Pública del estado y director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández celebró el nombramiento y destacó que este logro refleja la vocación humanista de Tlaxcala y su compromiso con el derecho universal a la educación.

“Este reconocimiento es resultado del trabajo serio y comprometido que se ha hecho en Tlaxcala. Hemos seguido las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestra gobernadora Lorena Cuéllar, para garantizar que ningún niño o niña migrante quede fuera de la escuela. Hoy, ese esfuerzo es ejemplo a nivel nacional”, subrayó.

Por su parte, Christi Corona Durán afirmó que el reto será fortalecer los ejes de acción de Probem en todo el país, impulsando la colaboración entre los estados para atender con eficiencia y sensibilidad a la población migrante.

“Este es un logro colectivo. Tlaxcala asume esta responsabilidad con orgullo y compromiso, sabiendo que, detrás de cada política educativa, hay una historia de esperanza y un futuro que merece oportunidades”, expresó.

El nombramiento fue avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, a través de la directora general de Cooperación Educativa con los Sectores Social y Privado, Graciela Báez Ricardez, y firmado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Con esta designación, Tlaxcala se consolida como un referente nacional en la atención educativa a la niñez migrante, demostrando que el trabajo conjunto entre gobierno, docentes y comunidades puede transformar vidas y abrir caminos hacia un futuro con más oportunidades para todas y todos.

