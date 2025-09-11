Tlaxcala donará terrenos a la Sedena para ampliar base aérea y atraer escuela de aviación

El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Rubén Terán Águila anunció que el gobierno de Tlaxcala donará terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para expandir la Estación Aérea Militar número 9, ubicada en Atlangatepec, con la intención de atraer una escuela de aviación, lo cual fue calificado como un “proyecto histórico” para el estado.

Precisó que la extensión del territorio donado tendrá como propósito que el estado albergue operaciones que antes se realizaban en la Base Aérea Militar número Uno de Santa Lucía.

“¿Qué se pretende y cuál es el compromiso con la Sedena? Que todo lo que se hacía en Santa Lucía pase a Tlaxcala y eso es muy importante, porque tenemos el objetivo y es el compromiso de la Sedena de poder traer en unos años una escuela de aviación en el estado de Tlaxcala”, afirmó el funcionario durante el Diálogo Circular con medios de comunicación.

Terán Águila explicó que la donación de tierras permitirá fortalecer la presencia de la Fuerza Aérea Mexicana en la región y consolidar un polo de formación y capacitación para jóvenes tlaxcaltecas interesados en la aviación.

El consejero Jurídico subrayó que se trata de una inversión sin precedentes en el estado. “Estamos hablando de una inversión histórica para Tlaxcala en esa materia, pero que además detonaría en gran medida el crecimiento en cuanto a la formación en esa materia para los jóvenes tlaxcaltecas”, puntualizó.

De acuerdo con el funcionario, en pocos días se formalizará la entrega de los terrenos a la Defensa, lo que permitirá iniciar de inmediato con la planeación de obras.

El titular de la Consejería Jurídica destacó que las prácticas aéreas que se llevan a cabo en Tlaxcala con motivo de los festejos patrios son resultado de este proyecto de coordinación con la Sedena. “Nosotros como estado lo que estamos dando es la facilidad a la Sedena de que puedan crecer aquí en Tlaxcala en materia aérea. Eso es lo que el estado está aportando”, enfatizó.

Terán Águila aclaró que el acuerdo establece una condición: si en un plazo máximo de tres años no se inician construcciones, el predio donado regresará al gobierno estatal.

Asimismo, indicó que la Sedena proyecta edificar viviendas para estudiantes y personal militar que se instale de manera permanente en la entidad, lo que generará un crecimiento económico significativo en la zona.

En cuanto a la aviación comercial, el consejero jurídico precisó que por ahora no está contemplada en el plan. Sin embargo, aclaró que se permitirá el aterrizaje forzoso de aeronaves si es necesario y que el espacio estará disponible para cualquier requerimiento del gobierno.

El funcionario agregó que la expansión de la base militar forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura que la Consejería Jurídica impulsa junto con otros municipios, los cuales abarcan desde la creación de espacios deportivos y educativos hasta la regularización de predios para instituciones académicas.

Finalmente, Terán Águila recordó que la Consejería Jurídica también ha logrado ahorros sustanciales en materia laboral, al reducir en 50 por ciento el monto de laudos que el estado debía cubrir gracias a procesos de conciliación: de 33 millones 917 mil 700.43 pesos que debían pagarse, se cubrieron 16 millones 637 mil 960.16, lo que significó un ahorro de 17 millones 279 mil 740.27 pesos.

