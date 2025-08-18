Tlaxcala cuenta con 185 puntos naranja; son espacios seguros para mujeres víctimas de violencia

La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) informó que Tlaxcala dispone ya de 185 Puntos Naranja distribuidos en diversos municipios, espacios identificados como seguros para proteger y brindar atención emergente a niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten situaciones de violencia.

- Anuncio -

Durante la capacitación dirigida a locatarios y autoridades municipales de Tocatlán, la SMET subrayó que estos lugares funcionan como sitios de resguardo, apoyo y canalización inmediata hacia instancias competentes, acción que puede salvar vidas y contribuir a erradicar la discriminación y el maltrato.

La titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez, destacó que la estrategia busca fortalecer la prevención comunitaria e incentivar que más negocios locales se sumen a esta red de protección para que las mujeres puedan transitar sin temor por espacios públicos.

Además, recordó que la ubicación y función de los Puntos Naranja deben ser conocidos por toda la población para que cualquier persona sepa dónde acudir en caso de una emergencia.

- Advertisement -

De manera permanente, la dependencia mantiene campañas de sensibilización y difusión sobre este mecanismo de prevención, reforzando así el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar el bienestar y la seguridad de las mujeres, en atención a la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.