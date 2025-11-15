Viernes, noviembre 14, 2025
Tlaxcala crea, comparte y transforma: Alfonso Sánchez

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García asistió a la Segunda Edición de “Al toro con causa y a la moda”, una pasarela que reunió tradición, arte y solidaridad a favor del Banco de Alimentos de Tlaxcala. El evento llenó de color y creatividad la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar, reafirmando el espíritu generoso que caracteriza a la capital.

En su mensaje, el presidente reconoció el esfuerzo del grupo de ganaderas de Tlaxcala, principales impulsoras de esta iniciativa que busca apoyar a familias en situación vulnerable. Resaltó también que esta pasarela demuestra cómo la cultura puede transformarse en una herramienta que inspira unión, identidad y compromiso social.

Por su parte, María Elena Maciel, directora Administrativa del Banco de Alimentos Puebla y Tlaxcala, agradeció profundamente el apoyo recibido y destacó que cada aportación contribuye a llevar alimento a miles de familias. Reconoció igualmente el trabajo de las mujeres ganaderas, cuyo liderazgo impulsa esta causa.

La pasarela contó con la participación de los matadores Sergio Flores, Isaac Fonseca, Teodoro Gómez e Hilda Tenorio, así como de los novilleros Elizabeth Moreno, Miriam Cabas, Enrique Mejorada El Penco y Gustavo García El Solito. Además, jóvenes modelos dieron vida a prendas de marcas y diseñadores locales, mostrando talento, identidad y tradición tlaxcalteca.

En el evento estuvieron presentes Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico; Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura; Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta del Patronato de Feria y la empresaria Tomasina Maciel Barros.

