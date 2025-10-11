Viernes, octubre 10, 2025
Tlaxcala conquista tres medallas de oro en la Paralimpiada Nacional 2025

La Redacción

Tlaxcala volvió a destacar en la Paralimpiada Nacional 2025, con sede en Aguascalientes, al conquistar tres medallas de oro en la disciplina de paratletismo, durante la penúltima jornada de competencias.

El atleta Francisco Gavito Díaz, en la categoría Juvenil Superior, clase deportiva T46, se llevó la presea dorada en los 200 metros planos, con un tiempo de 24.32 segundos. En la misma categoría y clase deportiva, Héctor Yosef Polvo obtuvo oro en salto de longitud, consolidando la destacada participación del equipo tlaxcalteca.

Por su parte, David Isaí Montiel Pedroza alcanzó su segunda medalla de oro en la prueba de 200 metros, categoría Juvenil Superior, clase T54, con un tiempo de 30.36 segundos, reafirmando su talento en su primera participación en una Paralimpiada Nacional.

El joven atleta compartió que, pese a los nervios iniciales, esta experiencia le ha permitido crecer tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Soy de la idea de que, si no lo intentas, no sabrás lo que se siente o hasta dónde puedes llegar”, expresó emocionado tras subir al podio.

Montiel Pedroza reconoció el acompañamiento del atleta Leonardo de Jesús Pérez Juárez y su entrenador Martín Díaz López, a quienes considera una inspiración para seguir preparándose con la mira puesta en competencias panamericanas.

Además, representaron a Tlaxcala en esta jornada Megan Castillo Morales (Juvenil Mayor, clase F55, lanzamiento de jabalina), Anyely Skarlet Nicolás Vargas (Juvenil Mayor, clase T54, 200m) y Ares Gael Cuéllar Pérez (Juvenil Superior, clase T47, 200m), quienes mostraron gran nivel competitivo.

Las pruebas de paratletismo continuarán este viernes, y se espera que la delegación tlaxcalteca siga sumando medallas y consolidando su posición entre los mejores estados del país.

