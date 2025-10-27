Tlaxcala, con el mayor avance a nivel nacional en vacunación contra el Virus del Papiloma Humano: Censia

Con casi ocho de cada 10 dosis aplicadas, Tlaxcala se coloca como la entidad con mayor avance en la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), alcanzando un 79.8 por ciento de cumplimiento respecto a su meta sectorial, de acuerdo con el informe más reciente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), con corte al 17 de octubre de 2025.

- Anuncio -

El reporte detalla que, durante la quinta semana de la campaña, Tlaxcala aplicó 20 mil 501 dosis de la vacuna a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años no escolarizados.

Esta cifra coloca al estado muy por encima del promedio nacional, que se mantiene en 32.1 por ciento. Estos resultados confirman el liderazgo mostrado por Tlaxcala desde el arranque de la estrategia nacional, realizada en la entidad el pasado mes de septiembre.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la relevancia de que Tlaxcala fuera elegida como sede del arranque nacional de la campaña de vacunación contra el VPH. Afirmó que “en Tlaxcala nuestras niñas y nuestros niños van a poner el ejemplo”.

- Advertisement -

“Aquí se va a empezar esa nueva historia, esa historia donde vamos a cuidar a las niñas y los niños, que es muy importante”, apuntó.

Cuéllar Cisneros reconoció el trabajo coordinado que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la atención preventiva en el país, y enfatizó que la vacunación contra el VPH “salva vidas para cuidarlos, protegerlos y que, así como la presidenta cuida a las niñas y a los niños, también en este gobierno lo seguiremos haciendo”.

La directora general del Censia, Samantha Gaertner Barnad resaltó el esfuerzo de las entidades federativas que han superado las metas establecidas para la quinta semana de la campaña y exhortó al resto del país a intensificar las acciones de vacunación y registro.

- Advertisement -

La campaña contra el VPH 2025 tiene como objetivo proteger a la población infantil y adolescente contra los tipos de virus asociados al cáncer cervicouterino y otras enfermedades, y contempla alcanzar la cobertura total en escuelas primarias públicas y privadas, así como en unidades de salud.

Con este logro, Tlaxcala no solo encabeza la vacunación nacional, sino que reafirma su compromiso con una generación más sana y protegida, consolidándose como un referente en materia de prevención y salud pública en México.