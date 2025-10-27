Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasSalud

Tlaxcala, con el mayor avance a nivel nacional en vacunación contra el Virus del Papiloma Humano: Censia

Dania Corona Muñoz

Con casi ocho de cada 10 dosis aplicadas, Tlaxcala se coloca como la entidad con mayor avance en la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), alcanzando un 79.8 por ciento de cumplimiento respecto a su meta sectorial, de acuerdo con el informe más reciente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), con corte al 17 de octubre de 2025.

- Anuncio -

El reporte detalla que, durante la quinta semana de la campaña, Tlaxcala aplicó 20 mil 501 dosis de la vacuna a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años no escolarizados.

Esta cifra coloca al estado muy por encima del promedio nacional, que se mantiene en 32.1 por ciento. Estos resultados confirman el liderazgo mostrado por Tlaxcala desde el arranque de la estrategia nacional, realizada en la entidad el pasado mes de septiembre.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la relevancia de que Tlaxcala fuera elegida como sede del arranque nacional de la campaña de vacunación contra el VPH. Afirmó que “en Tlaxcala nuestras niñas y nuestros niños van a poner el ejemplo”.

- Advertisement -

“Aquí se va a empezar esa nueva historia, esa historia donde vamos a cuidar a las niñas y los niños, que es muy importante”, apuntó.

Cuéllar Cisneros reconoció el trabajo coordinado que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la atención preventiva en el país, y enfatizó que la vacunación contra el VPH “salva vidas para cuidarlos, protegerlos y que, así como la presidenta cuida a las niñas y a los niños, también en este gobierno lo seguiremos haciendo”.

La directora general del Censia, Samantha Gaertner Barnad resaltó el esfuerzo de las entidades federativas que han superado las metas establecidas para la quinta semana de la campaña y exhortó al resto del país a intensificar las acciones de vacunación y registro.

- Advertisement -

La campaña contra el VPH 2025 tiene como objetivo proteger a la población infantil y adolescente contra los tipos de virus asociados al cáncer cervicouterino y otras enfermedades, y contempla alcanzar la cobertura total en escuelas primarias públicas y privadas, así como en unidades de salud.

Con este logro, Tlaxcala no solo encabeza la vacunación nacional, sino que reafirma su compromiso con una generación más sana y protegida, consolidándose como un referente en materia de prevención y salud pública en México.

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

Imponen a nuevo comité de agua en San Diego Acapulco, hay riesgo de que se lleven agua a Puebla: ASA

Efraín Núñez -
El edil auxiliar de San Diego Acapulco, José Tomás Dattoli Peña, del municipio de Atlixco, impuso a la fuerza un nuevo comité de agua, respaldado por actos violentos, denunció María Eugenia Ochoa...

Vinculan a proceso a presunta responsable del homicidio de hombre decapitado en Tlalancaleca

Isaí Pérez Guarneros -
Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a Alondra "N"., señalada como presunta responsable del homicidio de su expareja...

Con juzgados y un centro de mediación móviles, atenderán conflictos vecinales en Puebla

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla puso en marcha tres juzgados cívicos itinerantes y un centro de mediación móvil para acudir a atender y resolver conflictos...

Más noticias

Bloqueo de Israel en Gaza impide a ONU retirar bombas no detonadas

La Jornada -
Ap, The Independent y Europa Press Ciudad de Gaza. Las municiones que no detonaron durante los ataques y bombardeos del ejército israelí en Gaza representan...

Sheinbaum anuncia hospital oncológico y estrategia contra cáncer de mama

La Jornada -
Redacción La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer hospital oncológico La Pastora, en la Ciudad de México, que tendrá...

EU anuncia acuerdo comercial preliminar con China

La Jornada -
Reuters Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio a conocer un acuerdo comercial preliminar con China que consistirá en que su país...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025