Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala comparte sus sabores en el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, en Morelos

La Redacción

Tlaxcala participa en el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que se realiza del 7 al 9 de noviembre en Cuernavaca, Morelos, con una destacada muestra de productos tradicionales, bebidas y platillos que reflejan la identidad y la riqueza culinaria del estado.

- Anuncio -

El evento conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y reúne a delegaciones de 10 estados del país y cinco naciones invitadas —España, Italia, Estados Unidos, Filipinas y Brasil—, así como a más de 100 expositores entre productores del campo, cocineras tradicionales, artesanos y académicos.

La inauguración del encuentro estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez; y el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, quienes coincidieron en destacar el valor de la cocina mexicana como un elemento de identidad, cohesión social y desarrollo económico para las comunidades del país.

Durante tres días, se desarrollarán conferencias, mesas redondas, exposiciones gastronómicas, venta de productos locales, artesanías, libros, y muestras culturales y artísticas, en un encuentro que celebra el valor histórico y simbólico de la cocina mexicana.

- Advertisement -

Como parte del programa, Tlaxcala presentará la ponencia “Los sabores de Tlaxcala. El maguey y la planta de las maravillas en el siglo XXI”, a cargo de Rodolfo Armando Curiel.

Asimismo, la exposición “Maíz y tradición. El sabor que nos une”, de Reyna Aguilar, quienes compartirán con el público la importancia de estos ingredientes en la cocina tradicional y su permanencia como símbolos de identidad y sustento.

En el Carrusel de Sabores Regionales, Tlaxcala ofrece una muestra de su herencia culinaria con platillos y productos como atole agrio, mole de matuma, agua de maíz morado, tlatloyos, pinole, burritos, mazapán, tortillas de maíz de colores, pulque enlatado, mole en polvo, totomoxtle y miel de abeja, entre otros.

- Advertisement -

Entre las representantes tlaxcaltecas destaca Yara Muñoz Castillo, originaria de San Felipe Sultepec, Calpulalpan, artesana panadera que aprendió de su abuela la técnica tradicional del pan de pulque, una receta ancestral que hoy preserva y promueve como parte de la memoria viva de Tlaxcala.

Muñoz Castillo, junto a Isela Aurea Islas Montiel y Silvia Contreras Espejel, obtuvo el primer lugar en el Séptimo Concurso Nacional de Gastronomía con el platillo “Corazón de Maguey Tecoaque”, preparado con huevos de maguey, médula y guarnición de xoconostle y chinicuiles.

Con su participación, Tlaxcala reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones gastronómicas y con el impulso a las cocineras y productores que han convertido la cocina mexicana en un símbolo de identidad y orgullo nacional.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Revientan Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

Yadira Llaven Anzures -
Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani...

Pozo de la colonia Manantiales desata protesta contra OOSAPAT y el ayuntamiento de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Vecinos de San Lorenzo Teotipilco se manifiestan en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten el paso libre a automovilistas en protesta porque el ayuntamiento...

No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Sin acuerdos terminó la primera reunión realizada este día entre representantes del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y alumnos en...

Más noticias

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

Multitudinaria marcha en Uruapan en exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Uruapan, Mich. Miles de uruapenses salieron esta mañana para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ha transcurrido casi una semana y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025