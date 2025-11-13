Jueves, noviembre 13, 2025
Tlaxcala celebró el Día Nacional del Libro con jornada de lectura en la Universidad Intercultural de Ixtenco

La Redacción

La Universidad Intercultural de Ixtenco fue sede de la jornada de lectura y escritura “Tlaxcala Lee”, con la que el gobierno del estado celebró el Día Nacional del Libro, donde la palabra escrita, la oralidad y la imaginación sirvieron como herramientas de diálogo, identidad y esperanza.

Autoridades universitarias, estudiantes y docentes participaron en las lecturas colectivas, talleres y dinámicas literarias que formaron parte de esta jornada, organizada con el propósito de acercar la lectura a las juventudes y fortalecer la construcción de comunidades lectoras.

La Secretaría de Cultura del estado agradeció la apertura y acompañamiento de la Universidad Intercultural, destacando el papel que estas instituciones tienen en la formación de nuevas generaciones lectoras.

La jornada fue posible gracias al compromiso del equipo de mediadoras y mediadores de lectura encabezado por la directora del Museo “Miguel N. Lira”, Gabriela Conde Moreno, mismo que estuvo conformado por: Gabriela Ortega, Gabriela Atriano, Mayra Sarahí Martínez, José Eusebio Lozada, José Dionisio Lozada, Josué Cuatepotzo, Guillermo Varela Báez, María Isabel Domínguez, Ricardo Tejeda, Loira Bañuelos, Angélica Minor, Natalia Zamudio y Alejandra Guadarrama, quienes acompañaron las actividades y dinamizaron los espacios.

Durante la celebración, estudiantes y mediadores compartieron lecturas en voz alta, textos originales y reflexiones que recordaron que leer y escribir son también una forma de celebrar, resistir y sembrar esperanza.

Tlaxcala refrenda así su compromiso con el fomento de la lectura, sumándose a esta fecha nacional que honra al libro como parte esencial del patrimonio cultural del país.

