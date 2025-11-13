Tlaxcala celebró el Día Nacional del Libro con jornada de lectura en la Universidad Intercultural de Ixtenco

La Universidad Intercultural de Ixtenco fue sede de la jornada de lectura y escritura “Tlaxcala Lee”, con la que el gobierno del estado celebró el Día Nacional del Libro, donde la palabra escrita, la oralidad y la imaginación sirvieron como herramientas de diálogo, identidad y esperanza.

Autoridades universitarias, estudiantes y docentes participaron en las lecturas colectivas, talleres y dinámicas literarias que formaron parte de esta jornada, organizada con el propósito de acercar la lectura a las juventudes y fortalecer la construcción de comunidades lectoras.

La Secretaría de Cultura del estado agradeció la apertura y acompañamiento de la Universidad Intercultural, destacando el papel que estas instituciones tienen en la formación de nuevas generaciones lectoras.

La jornada fue posible gracias al compromiso del equipo de mediadoras y mediadores de lectura encabezado por la directora del Museo “Miguel N. Lira”, Gabriela Conde Moreno, mismo que estuvo conformado por: Gabriela Ortega, Gabriela Atriano, Mayra Sarahí Martínez, José Eusebio Lozada, José Dionisio Lozada, Josué Cuatepotzo, Guillermo Varela Báez, María Isabel Domínguez, Ricardo Tejeda, Loira Bañuelos, Angélica Minor, Natalia Zamudio y Alejandra Guadarrama, quienes acompañaron las actividades y dinamizaron los espacios.

Durante la celebración, estudiantes y mediadores compartieron lecturas en voz alta, textos originales y reflexiones que recordaron que leer y escribir son también una forma de celebrar, resistir y sembrar esperanza.

Tlaxcala refrenda así su compromiso con el fomento de la lectura, sumándose a esta fecha nacional que honra al libro como parte esencial del patrimonio cultural del país.