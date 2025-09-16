Tlaxcala celebró CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México

La noche del lunes 15 de septiembre, como parte de los festejos del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la tradicional ceremonia del Grito desde el balcón central del Palacio de Gobierno, en la capital tlaxcalteca.

Ante cientos de asistentes, la titular del Ejecutivo estatal vitoreó a los héroes de Independencia. Alrededor de las 23 horas, recibió la Bandera Nacional de manos de la escolta de la 23 Zona Militar y salió al balcón para recordar a los insurgentes que iniciaron el movimiento hace más de dos siglos.

Con voz firme, la mandataria proclamó: “Tlaxcaltecas. Vivan los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Igualdad! ¡Viva la Justicia! ¡Viva la Democracia! ¡Viva la voluntad del Pueblo! ¡Viva nuestra Independencia! ¡Viva México! ¡Viva Tlaxcala!”

Acompañada de su familia, hizo sonar la campana principal de Palacio de Gobierno y ondeó la bandera, mientras se entonó el Himno Nacional. Al término del protocolo, el cielo se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que marcó el cierre de una noche llena de emoción y orgullo.

Previo a la ceremonia, el cabo Emanuel Juárez Varela interpretó la poesía Credo Mexicano, dando inició al desfile de estandartes y banderas a cargo de alumnos de la Escuela Militarizada Legión de Honor. Entre los estandartes que desfilaron destacaron el de la Virgen de Guadalupe, el de Morelos, de las Tres Garantías, así como las Banderas del Imperio de Iturbide, de la Republicana, del Batallón de San Blas, del Régimen Porfirista, de Francisco y Madero, y la actual Bandera Nacional.

En tanto, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García encabezó el traslado del Lábaro Patrio desde el recinto municipal hasta Palacio de Gobierno, donde lo entregó a la escolta militar encargada de presentarlo a la mandataria estatal.

En los balcones de Palacio de Gobierno se observó a invitados especiales, como la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel y el exgobernador Héctor Ortiz Ortiz; representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, entre otras autoridades.

Desde la Plaza de la Constitución, las familias asistentes disfrutaron de eventos artísticos, culturales y una verbena popular con antojitos mexicanos ofrecidos de forma gratuita. La mayoría de los presentes vestía atuendos típicos con detalles tricolores, en un ambiente festivo que celebraba la identidad mexicana.

La gobernadora, acompañada del alcalde capitalino, recorrió algunos pasillos de la Plaza de la Constitución para saludar a los asistentes, con quienes dialogó, se tomó algunas selfis y compartió momentos de cercanía, en un contexto de fiesta, unidad y profundo orgullo nacional.