Tlaxcala celebra su grandeza histórica al concluir festejos por los 500 años de su fundación: Alfonso Sánchez

En la ceremonia de clausura de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que la ciudad capital es el fruto del diálogo, del valor y de la voluntad de un pueblo que supo escribir su destino con sabiduría y fe.

Durante este evento, que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución y que fue presidido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el edil de la capital agregó que “Tlaxcala no fue vencida, fue protagonista de la historia”.

El alcalde dijo que se siente muy orgulloso de ser el presidente en los 500 años de la ciudad y aprovechó para agradecer a todos quienes participaron en las diferentes actividades, tanto a los organizadores como al público que se sumó con entusiasmo.

Alfonso Sánchez recordó que la mejor forma de honrar el legado de los 500 años será trabajar por la justicia, la educación, la igualdad y la cultura, para que las próximas generaciones sigan escribiendo la historia de una Tlaxcala unida, orgullosa y abierta al mundo.

En su intervención, la gobernadora Lorena Cuéllar subrayó que los 500 años no son punto final, sino de partida, al tiempo que convocó a las y los tlaxcaltecas a cerrar un nuevo pacto de orgullo tlaxcalteca.

Señaló que Tlaxcala transformó la historia, porque sin Tlaxcala no hay México, y destacó la lealtad de un pueblo que se negó a desaparecer. “Nuestros antepasados supieron cuidar lo que más valía: su gente, su cultura y su dignidad. El alma indígena es una llama que nunca se apagó. Hoy Tlaxcala se levanta como símbolo de reconciliación”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda destacó la amplia participación ciudadana en las más de 120 actividades gratuitas realizadas durante 12 días de celebración, en las que participaron 20 municipios y asistieron alrededor de 143 mil espectadores.

En su mensaje, resaltó que Tlaxcala se reinventa como una ciudad hospitalaria, valiente y abierta al diálogo, donde innovación y tradición pueden ir de la mano. “Qué orgullo saber que 500 años después seguimos honrando a nuestra gente que, día con día, construye una nueva historia”, puntualizó.

La ceremonia de clausura reunió a autoridades municipales, estatales, artistas, cronistas y ciudadanía en general.