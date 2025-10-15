Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Tlaxcala celebra su grandeza histórica al concluir festejos por los 500 años de su fundación: Alfonso Sánchez

La Redacción

En la ceremonia de clausura de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que la ciudad capital es el fruto del diálogo, del valor y de la voluntad de un pueblo que supo escribir su destino con sabiduría y fe.

- Anuncio -

Durante este evento, que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución y que fue presidido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el edil de la capital agregó que “Tlaxcala no fue vencida, fue protagonista de la historia”.

El alcalde dijo que se siente muy orgulloso de ser el presidente en los 500 años de la ciudad y aprovechó para agradecer a todos quienes participaron en las diferentes actividades, tanto a los organizadores como al público que se sumó con entusiasmo.

Alfonso Sánchez recordó que la mejor forma de honrar el legado de los 500 años será trabajar por la justicia, la educación, la igualdad y la cultura, para que las próximas generaciones sigan escribiendo la historia de una Tlaxcala unida, orgullosa y abierta al mundo.

- Advertisement -

En su intervención, la gobernadora Lorena Cuéllar subrayó que los 500 años no son punto final, sino de partida, al tiempo que convocó a las y los tlaxcaltecas a cerrar un nuevo pacto de orgullo tlaxcalteca.

Señaló que Tlaxcala transformó la historia, porque sin Tlaxcala no hay México, y destacó la lealtad de un pueblo que se negó a desaparecer. “Nuestros antepasados supieron cuidar lo que más valía: su gente, su cultura y su dignidad. El alma indígena es una llama que nunca se apagó. Hoy Tlaxcala se levanta como símbolo de reconciliación”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda destacó la amplia participación ciudadana en las más de 120 actividades gratuitas realizadas durante 12 días de celebración, en las que participaron 20 municipios y asistieron alrededor de 143 mil espectadores.

- Advertisement -

En su mensaje, resaltó que Tlaxcala se reinventa como una ciudad hospitalaria, valiente y abierta al diálogo, donde innovación y tradición pueden ir de la mano. “Qué orgullo saber que 500 años después seguimos honrando a nuestra gente que, día con día, construye una nueva historia”, puntualizó.

La ceremonia de clausura reunió a autoridades municipales, estatales, artistas, cronistas y ciudadanía en general.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Por lluvias, región de Huejotzingo pierde 50 hectáreas de cempasúchil; precio podría subir 100%

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Las lluvias de la temporada han provocado que en los ocho municipios que abastecen el Mercado de Flores del Iztaccíhuatl, ubicado en Huejotzingo, la...

Continúa ayuntamiento de Tlaxcala con mejoras en panteones; atendió camposanto de San Hipólito Chimalpa

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala continúa con los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los panteones del municipio, esta vez con especial atención en el...

Nombran auditorio de la CCOM “Trinidad Sánchez Santos” en reconocimiento a su legado periodístico

La Redacción -
En reconocimiento a la trayectoria, legado periodístico y compromiso con la verdad y la justicia social, en el auditorio de la Coordinación de Comunicación...

Más noticias

La OMS pide medidas urgentes para abordar los trastornos neurológicos

La Jornada -
Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que menos de uno de cada tres países en el mundo cuenta con una política...

Por erosión, arrecifes coralinos del Caribe “pierden su capacidad de proteger costas”

La Jornada -
Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en...

Cárteles dan recompensas por matar a agentes: EU

La Jornada -
Washington. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó ayer, sin presentar pruebas, que “criminales mexicanos, en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025