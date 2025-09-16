Tlaxcala celebra el CCXV aniversario del inicio de la Independencia con mensaje de paridad e igualdad

En Tlaxcala, la justicia será guiada no por el poder ni el dinero, sino por el servicio al pueblo y, además, el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “demuestra que la paridad y la justicia de género son realidades que honran el pasado y abren el futuro”, aseveró el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández.

La mañana de este 16 de septiembre, en el acto cívico de conmemoración el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, el funcionario también reconoció a las mujeres en la historia y en el presente. “Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer en encabezar el grito de Independencia, nos convocó anoche a reconocer a Josefa Ortiz Téllez–Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina, a nombrarlas por su propio nombre y no al amparo de un esposo, a vitorear a las heroínas anónimas que también nos dieron patria”.

Meneses subrayó que esa reivindicación histórica se refleja hoy en Tlaxcala, donde tres mujeres encabezan los poderes del Estado y 18 presidentas municipales dieron el Grito de Independencia junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“La gobernadora Lorena Cuéllar es hoy guía de esta transformación; con su liderazgo, Tlaxcala demuestra que la paridad y la justicia de género son realidades que honran el pasado y abren el futuro”, afirmó.

Durante el acto, el secretario de Educación dirigió un discurso también que puso el acento en la vigencia de los ideales independentistas y en la “transformación actual que vive el país”.

“Hoy vivimos la Cuarta Transformación, un nuevo capítulo de esa historia”, expresó, al recordar que cada etapa de la vida nacional —desde Hidalgo hasta Juárez, pasando por la Revolución y la expropiación petrolera— ha marcado una ruta hacia la soberanía y la justicia social.

El secretario aseveró que la Independencia nunca es solo un hecho del pasado, “Es la primera vez que tenemos a una magistrada presidenta del poder judicial del estado, electa de manera directa por el pueblo, así como a nivel nacional tenemos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En Tlaxcala observamos que la justicia será guiada no por el poder ni el dinero, sino por el servicio al pueblo. Para el país estamos iniciando algo nuevo, no solo somos materia, también somos inteligencia y espíritu”, dijo frente a autoridades civiles, militares y la ciudadanía reunida en la capital.

El funcionario resaltó que la filosofía política del siglo XXI es el Humanismo Mexicano, un proyecto que, en sus palabras, “revitaliza nuestros principios históricos, rescata nuestras culturas milenarias y pone en el centro la dignidad de cada persona”.

“La nueva filosofía política del siglo XXI es el Humanismo Mexicano, un proyecto que revitaliza nuestros principios históricos, que rescata nuestras culturas milenarias y que pone en el centro la dignidad de cada persona. Nadie, absolutamente nadie, debe creer que el color de piel, la posición económica o el poder político otorgan derecho para humillar, excluir o dominar a otros”.

Asimismo, hizo un llamado a quienes ejercen cargos públicos a cumplir con responsabilidad y honestidad: “Servir al pueblo no es privilegio, es responsabilidad. Quienes portamos un cargo público, militares o civiles, debemos ser los primeros en poner la vida y la honestidad por delante”.

Tras su discurso, inició el desfile en el que participaron instituciones educativas, contingentes de seguridad, elementos del Ejército Mexicano y agrupaciones civiles, en un ambiente de orgullo nacional y reconocimiento a la historia.

La ceremonia concluyó con las tradicionales arengas patrióticas. “¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Viva la justicia, la igualdad y el Humanismo Mexicano! ¡Y que viva México, libre, independiente y soberano!”, exclamó Meneses, seguido por el coro de los presentes.