Tlaxcala celebra con orgullo el Día del Ministerio Público

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros conmemoró este miércoles 22 de octubre el Día del Ministerio Público, reconociendo la entrega y dedicación de quienes defienden la verdad, protegen a las víctimas y procuran justicia con firmeza y sensibilidad humana.

En su mensaje, destacó que “ser Ministerio Público es defender la verdad, proteger a las víctimas y procurar la justicia con humildad y firmeza”, y subrayó la responsabilidad ética que recae en cada agente para garantizar que la justicia sea un derecho pleno para todas y todos, no un privilegio de unos cuantos.

Cuéllar Cisneros recordó que los ministerios públicos son un pilar fundamental del Estado de derecho, pues su labor va más allá de perseguir delitos: “Ustedes no solo aplican la ley, le dan sentido, la hacen humana y la vuelven el puente entre la ignorancia y la paz”.

“Su labor nos recuerda que la transformación de México también se construye fortaleciendo la justicia, devolviendo la confianza al pueblo y demostrando que el servicio público es un acto de amor por la gente. Muchas felicidades a todos en su día”, concluyó la mandataria estatal.

La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán, agradeció la presencia de la gobernadora y autoridades de los tres poderes, enfatizando que “este apoyo nos ha permitido tener mejores salarios, mejores instalaciones y una fiscalía fortalecida, humana y al servicio de la sociedad”.

Dio a conocer los resultados históricos obtenidos en el combate a delitos de alto impacto: “Solo en este año, en materia de secuestro contamos con 14 sentencias que suman mil 861 años de prisión; en violencia de género 11 sentencias con 568 años de condena; y en homicidios 29 sentencias con 975 años de prisión, cifras que reflejan nuestro compromiso con la justicia y la protección de las víctimas”.

Carro Roldán agregó que estos logros son posibles gracias a la entrega diaria de cada agente, perito y personal de la fiscalía, quienes asumen con ética, profesionalismo e imparcialidad la responsabilidad de servir a la sociedad.

El agente de Ministerio Público, Israel Ventura Aguilar, expresó su reconocimiento a sus compañeros: “Considero que ser agente del Ministerio Público es un estilo de vida; un privilegio que conlleva responsabilidad, sacrificio y pasión por la justicia”, destacando la vocación de servicio que distingue a quienes integran esta noble institución.

En el marco de la celebración, las autoridades entregaron reconocimientos por su valiosa colaboración, responsabilidad y profesionalismo a Israel Ventura Aguilar, Araceli Gallegos Serrano, José Aguilar Cantero, Saraí Vanessa Hernández Ramírez y Jorge Andrés Dorantes Navarrete, recibiendo un fuerte aplauso por su dedicación.

Asimismo, se destacó la inauguración reciente del Consejo de Fiscalía no especializada, un espacio moderno y digno para la atención integral de las víctimas, incluyendo acompañamiento psicológico y servicios especializados, reforzando la justicia cercana y humana.

El evento contó la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; las presidentas de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, así como representantes de la Guardia Nacional y autoridades militares.