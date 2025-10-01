Martes, septiembre 30, 2025
EstadoLa de OchoTlaxcala

Tlaxcala brinda acompañamiento a adultos mayores para reencontrarse con familiares en EE.UU

La Redacción

Destacamos

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) brindó acompañamiento a 30 adultos mayores y sus familias en el proceso de obtención de documentos de viaje hacia Estados Unidos, con el propósito de que cumplan los requisitos de manera segura y logren reencontrarse con sus seres queridos.

Durante una sesión informativa, personal de la dependencia explicó los pasos del trámite y respondió dudas de los asistentes. Las y los participantes manifestaron su entusiasmo por iniciar el procedimiento que les permitirá reunirse con hijos y familiares en el vecino país.

La directora de la DAM, Mónica Sánchez Angulo llamó a los beneficiarios a confiar en las instituciones, al recordar que la asesoría es gratuita, segura y sin intermediarios.

“Nuestro compromiso es acompañarlos en cada paso para que logren reencontrarse con sus familias con la certeza de que están respaldados por la Dirección de Atención a Migrantes”, afirmó.

Por su parte, los responsables de las áreas de Planeación y Vinculación, así como de Protección y Asistencia Migratoria, detallaron que, entre los requisitos, se encuentran contar con pasaporte mexicano vigente, no haber solicitado visa con anterioridad, no haber permanecido de forma indocumentada en Estados Unidos y presentar una carta médica que avale la capacidad de viajar.

Este programa no solo facilita un trámite administrativo, sino que abre la puerta a momentos de gran significado para las familias tlaxcaltecas, pues permite que adultos mayores puedan reencontrarse con sus hijos en Estados Unidos, recuperar la cercanía afectiva y fortalecer los lazos familiares más allá de las fronteras.

La DAM reiteró el compromiso de la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de mantener un vínculo cercano con la comunidad migrante y garantizar atención con calidad y calidez a los adultos mayores.

Para más información, la DAM invitó a acudir a sus oficinas ubicadas en Plaza de la Constitución esquina con Plaza San José No. 1, en Tlaxcala capital, o comunicarse al teléfono 246 462 1289 y 246 465 0900 ext. 1151 y 1152, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

 

