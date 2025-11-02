Tlaxcala brilla en el Grand Prix de Luchas Asociadas con seis medallas

Tlaxcala celebra con orgullo los logros de su juventud en el Grand Prix “Todos Somos Estrellas” de Luchas Asociadas, realizado en Oaxtepec, Morelos, donde la delegación estatal sumó seis preseas en distintas categorías, consolidando su presencia en el panorama nacional rumbo a competencias internacionales.

El joven Rodrigo Cano Juárez se alzó con la medalla de oro en la categoría 32 kg U13; Jotshua Pacheco Ponce logró plata en la categoria 86 kg U20; y Jorge García, bronce en la categoría 74 kg U20.

También tuvieron participación, y se enfrentaron a luchadores de otros estados, Daniel Romero Juárez, 57kg U15; Angel Capilla Rodríguez, 38 kg U13; y Yovani Ponce Chantes, 71 kg U17.

Por su parte, la selección femenil de Tlaxcala también tuvo una destacada participación, obteniendo tres medallas más: Ivanna López Rodríguez, consiguió plata en categoría U20, 57 kg; Abril Nariño García García, plata en categoría U17, 72 kg; y Dana Medina Arellanos, bronce en categoría U20, 53 kg.

Además, destacaron las atletas Amairani Potrero Juárez (4.º lugar en 50 kg U20), Renata Tezmol Moreno (5.º lugar en 50 kg U20) y Mariana Martínez Rosas (participante en 57 kg U17), quienes mostraron gran entrega y compromiso.

Este certamen es clasificatorio para integrar las selecciones nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expresó su reconocimiento a las y los atletas que pusieron el nombre de Tlaxcala en alto.

“Estos triunfos son reflejo del esfuerzo, la disciplina y el amor por Tlaxcala. Cada medalla representa el compromiso de nuestras juventudes con el deporte y con su estado”, afirmó.

Con este resultados, Tlaxcala reafirma su compromiso con el impulso al deporte como herramienta de transformación social, formación de valores y orgullo colectivo.