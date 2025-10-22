Tlaxcala avanza en la atención integral de la salud de la mujer y refuerza su cobertura de vacunación

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses anunció que Tlaxcala contará con un nuevo Hospital de la Mujer equipado para brindar atención integral contra el cáncer, sumándose a la estrategia nacional de fortalecimiento del sistema de salud.

- Anuncio -

Durante su participación en el Diálogo Circular, el titular de la Secretaría de Salud (Sesa) destacó que esta acción responde al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó sobre la adquisición de mil mastógrafos y mil ultrasonidos adicionales para el año 2026, con el propósito de ampliar la capacidad de diagnóstico y detección oportuna del cáncer en mujeres.

Zamudio Meneses explicó que el plan federal contempla 62 Centros Integrales de Diagnóstico en el país, de los cuales 20 serán de nueva creación, lo que permitirá ampliar la cobertura médica y mejorar los servicios de atención especializada. En ese contexto, enfatizó que el Hospital de la Mujer de Tlaxcala formará parte de esta red y contará con infraestructura moderna y equipamiento de alta tecnología para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes oncológicas.

El funcionario detalló que, de acuerdo con datos del Inegi, en México existen 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años de edad consideradas dentro del grupo de riesgo de padecer cáncer de mama, por lo que reiteró la importancia de la detección temprana y la auto palpación entre los días seis y siete posteriores a la menstruación, cuando las mamas se encuentran en mejores condiciones para su exploración.

- Advertisement -

Asimismo, subrayó que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) recibió certificación del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), lo que garantiza que los estudios realizados en Tlaxcala tienen los mismos estándares de calidad que los practicados en los principales centros de diagnóstico del país.

“El ITAES cuenta con personal altamente capacitado y tecnología validada por el INCan, además de una Unidad de Especialidad Médica dedicada a la atención de mujeres con cáncer. Este es un avance fundamental para Tlaxcala”, destacó.

En otro tema, el secretario informó que Tlaxcala mantiene una cobertura del 92 por ciento en vacunación contra el sarampión, gracias a una inversión estatal superior a 10 millones de pesos en la adquisición de biológicos adicionales a los suministrados por la Federación.

- Advertisement -

Sin embargo, advirtió que la alta movilidad entre entidades federativas representa un riesgo de contagio. “El panorama en Tlaxcala es positivo, seguimos con cero casos confirmados de sarampión, pero debemos mantener la vigilancia activa y reforzar la cultura de la vacunación”, señaló.

Finalmente, Zamudio Meneses exhortó a madres y padres de familia a vacunar a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como a las niñas de entre 6 y 12 años con la vacuna combinada contra sarampión y rubéola, al tiempo que reconoció el compromiso del gobierno estatal que, bajo el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destina recursos propios para garantizar la protección de la niñez tlaxcalteca.