Tlaxcala asegura en la Olimpiada Conade 2025 dos medallas en disciplina de box

Durante la segunda jornada de la disciplina de box en la Olimpiada Nacional Conade 2025, Tlaxcala celebró sus primeras victorias gracias al desempeño destacado de dos jóvenes talentos: Kaled Ramírez y Tais Escárcega, quienes aseguraron medallas para el estado y se mantienen en la contienda por el oro.

En un combate reñido, Kaled Ramírez superó al representante de Puebla, Leonel Romero, dentro de la categoría juvenil, división 46 kilogramos. Con este triunfo, accede a la siguiente etapa rumbo a la disputa final.

Más tarde, Tais Escárcega, conocida como “La Cobrita”, hizo valer su apodo al imponerse por decisión dividida sobre Diana Gamboa, del Estado de México, en la categoría junior, también en los 46 kilogramos. Escárcega buscará coronarse campeona nacional en su siguiente enfrentamiento.

La afición tlaxcalteca no pasó desapercibida, las porras y el respaldo emocional se convirtieron en un motor para los deportistas, manteniéndolos firmes en cada round. En tanto, los pugilistas Kefren Hernández y Lauro Fernández concluyeron su participación en esta edición del certamen.

Al respecto, el entrenador de la delegación tlaxcalteca, Armando Sánchez Marcelo, destacó el esfuerzo colectivo.

“Estas medallas son prueba de que los jóvenes están representando a Tlaxcala con orgullo. Aunque iniciamos con ciertas dificultades, los resultados están llegando”, afirmó.

La tercera jornada promete más emociones, con enfrentamientos clave para la delegación tlaxcalteca: Aarón Lina vs. Jonathan Bibriesca (Edomex), en la división de 54 kg, categoría 15–16 años. Regina Galindo vs. Allison Nicole Soto, en peso ligero 52 kg, categoría 15–16 años y José Manuel Meza vs. Juan Fernando Gazca (Zacatecas), en la división de 67 kg, categoría 17–18 años.