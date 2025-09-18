Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasSalud

Tlaxcala alcanza cobertura total en rehabilitación con unidades en los 60 municipios

La Redacción

Con la firma de 10 convenios de colaboración con ayuntamientos y sistemas DIF municipales, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) garantizó que los 60 municipios del estado cuenten con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), acercando servicios de atención a personas con discapacidad temporal o permanente sin necesidad de trasladarse a otras demarcaciones.

- Anuncio -

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, encabezó la ceremonia junto con la directora general del organismo, Flor López Hinojosa, y presidentas y presidentes municipales.

Espinosa de los Monteros destacó que este logro coloca a Tlaxcala como una de las primeras entidades del país en alcanzar cobertura total en rehabilitación física.

“Esto parecía un sueño, pero hoy Tlaxcala se convierte en un estado fortalecido, con acceso universal a servicios de rehabilitación. El próximo año apoyaremos a las UBR con equipamiento y capacitación de personal para garantizar la mejor atención posible”, afirmó.

- Advertisement -

Los municipios con los que se signó el convenio para lograr esta meta son: Mazatecochco, Tlaxco, Totolac, Apizaco, Tzompantepec, Amaxac, Apetatitlán, Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco y Xiloxoxtla.

En su oportunidad, Flor López Hinojosa recordó que, al inicio de la actual administración, existían 43 UBR en operación y, con la suma de esfuerzos entre el gobierno estatal, los cabildos y los DIF municipales, se alcanzó la meta de crear una red de 60 unidades que brindan terapias físicas, de lenguaje y apoyo psicológico.

Con esta acción, el Sedif subrayó que Tlaxcala avanza en la construcción de un estado incluyente, humano y solidario, donde la atención de primer nivel a personas con discapacidad es ya un derecho garantizado en todo el territorio estatal.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mundo ultra

Israel León O'Farrill -
En el mundo está pasando algo sumamente preocupante. Daré apenas unas pinceladas a través de algunas noticias. Según nos reporta la DW, entre “banderas...

Lorena Cuéllar es la tercera gobernadora mejor evaluada del centro del país

La Redacción -
En la región centro del país, Lorena Cuéllar Cisneros figuró como la tercera mandataria estatal con más respaldo ciudadano. Además, se mantiene como la...

Gobierno capitalino pone a prueba aditivo que busca bacheo más rápido y duradero

La Redacción -
En la búsqueda de alternativas para avanzar en la atención a zonas con baches, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García presenció la...

Más noticias

Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump

La Jornada -
Afp Londres. Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump, que llegó el pasado martes al...

Amparo protege a los primeros 4 hijos de Inés Gómez Mont de valoración psicológica

La Jornada -
César Arellano García La exconductora de televisión Inés Gómez Mont obtuvo un amparo, para que sus cuatro hijos de su primer matrimonio no sean entrevistados...

Ministro israelí de Finanzas dice que ya dialoga con EU para repartirse Gaza

La Jornada -
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró que la franja de Gaza es una “bonanza inmobiliaria” y que está en conversaciones con Estados Unidos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025