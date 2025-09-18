Tlaxcala alcanza cobertura total en rehabilitación con unidades en los 60 municipios

Con la firma de 10 convenios de colaboración con ayuntamientos y sistemas DIF municipales, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) garantizó que los 60 municipios del estado cuenten con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), acercando servicios de atención a personas con discapacidad temporal o permanente sin necesidad de trasladarse a otras demarcaciones.

- Anuncio -

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, encabezó la ceremonia junto con la directora general del organismo, Flor López Hinojosa, y presidentas y presidentes municipales.

Espinosa de los Monteros destacó que este logro coloca a Tlaxcala como una de las primeras entidades del país en alcanzar cobertura total en rehabilitación física.

“Esto parecía un sueño, pero hoy Tlaxcala se convierte en un estado fortalecido, con acceso universal a servicios de rehabilitación. El próximo año apoyaremos a las UBR con equipamiento y capacitación de personal para garantizar la mejor atención posible”, afirmó.

- Advertisement -

Los municipios con los que se signó el convenio para lograr esta meta son: Mazatecochco, Tlaxco, Totolac, Apizaco, Tzompantepec, Amaxac, Apetatitlán, Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco y Xiloxoxtla.

En su oportunidad, Flor López Hinojosa recordó que, al inicio de la actual administración, existían 43 UBR en operación y, con la suma de esfuerzos entre el gobierno estatal, los cabildos y los DIF municipales, se alcanzó la meta de crear una red de 60 unidades que brindan terapias físicas, de lenguaje y apoyo psicológico.

Con esta acción, el Sedif subrayó que Tlaxcala avanza en la construcción de un estado incluyente, humano y solidario, donde la atención de primer nivel a personas con discapacidad es ya un derecho garantizado en todo el territorio estatal.