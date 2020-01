Autoridades de Tlaltelulco exigen a diputados definir límites territoriales con Chiautempan

Molestos porque el Poder Legislativo no ha dado una respuesta, el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales e integrantes del ayuntamiento de ese demarcación, encabezaron una marcha a la capital del estado para pedir a los diputados una solución inmediata al problema de límites territoriales entre Tlaltelulco y Chiautempan.

Incluso, en la sede del Poder Legislativo, pobladores recriminaron y responsabilizaron de esta situación al diputado del Partido Encuentro Social Tlaxcala, José Luis Garrido Cruz, pues como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, “ha frenado todo y quiere torcer la ley”. Incluso, quemaron una lona con la imagen del congresista.

Los inconformes partieron desde la cabecera municipal de Tlaltelulco y al llegar a la ciudad capital del estado, se dirigieron al Palacio Legislativo en donde colocaron cartulinas y mantas en el acceso principal, donde exigieron a Garrido Cruz agilizar los trabajos.

Ahí, el presidente municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, en entrevista colectiva, dijo que “el pueblo exige una solución ya” y que su llegada al Poder Legislativo local fue para “dialogar y defender” su territorio.

“El pueblo exige y tengo que venir porque soy el representante porque ya saben que cuando el pueblo se enardece ya saben que cierran presidencia, queman patrullas y no queremos llegar a esos extremos, por eso estamos acá, para dialogar y defender”.

Abundó que el problema entre Tlaltelulco y Chiautempan data desde hace más de 25 años, pues existen más de 40 hectáreas en litigio, que comprende la comunidad de Tetela y el ejido de Tepetlapa, de ahí que exigió a los diputados dar “seguimiento al expediente parlamentario 182”.

“Los límites territoriales que vienen como de hace 25 años, desde que nos separamos de Chiautempan y se entregó un mapa cartográfico en donde el Congreso no avaló para ser municipio y después el INEGI ha cambiado coordenadas y el Congreso lo ha permitido; entonces queremos que nos respeten nuestros límites territoriales por los que fuimos fundado como municipio en 1995”.

“Son más de 40 hectáreas que comprende Tetela y el ejido de Tepetlapa y hay un nuevo expediente parlamentario que es el 182 y no le han dado seguimiento, puros frenos, mesas de diálogo, pero no se da nada y claro y hemos demostrado que tenemos la razón de lo que estamos defendiendo porque el INEGI sin fundamento cambio coordenadas y segregó un territorio que es Tepetlapa, pero no tiene fundamentos y queremos que se le dé seguimiento al expediente parlamentario 182 que ingreso en 2017”.