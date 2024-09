TJA sin obligación a pagar haber de retiro de ex magistrados: Cortés

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala no está obligado a otorgar el pago de un haber de retiro a los ex magistrados, María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, quienes concluyeron su mandato el pasado 31 de agosto, ello porque el Poder Legislativo no contempló esa prestación económica en el dictamen donde determinó su no ratificación en el cargo.

Sin embargo, el presidente de este órgano jurisdiccional, Elías Cortés Roa admitió que los ex integrantes de este Tribunal podrían solicitar ante la LXV Legislatura el pago de dicha gratificación, conocida, ya que se trata de un “derecho adquirido”.

“Yo no podría hacerlo o llevarlo a cabo si no viene la orden por parte del Congreso del estado. Seguramente será una consulta que lleve a cabo no este Tribunal, sino los propios magistrados porque nosotros, insisto, en el dictamen que ya nos fue notificado en donde no son ratificados no existe alguna orden por parte del Congreso para el efecto de pagar el haber de retiro”.

Si bien, admitió que en la reciente reforma que realizó el Poder Legislativo a la Constitución Política local, que regula las retribuciones a las que tendrán derecho los magistrados cuando concluyan su mandato constitucional, no se incluyó al TJA, manifestó que a nivel federal si “se tiene derecho a este beneficio”.

“En la Constitución, en la última reforma, no viene contemplado el haber de retiro para este órgano jurisdiccional y sería cuestión de comentarlo, porque a nivel federal si se tiene derecho a este este beneficio, por lo tanto será una cuestión de diálogo y por lo menos, ahorita, en los dictámenes por los cuales no se ratifica a los magistrados, no se ha ordenado nada a este Tribunal a efectos de poder llevar a cabo este este beneficio; sin embargo, estamos en el entendido que si es un derecho adquirido y que lo más seguro es que este Tribunal tenga que llevar a cabo el pago en los términos que sean precisados en su momento”.

En caso de que los ex magistrados soliciten el pago de un haber de retiro ante el Poder Legislativo y les sea autorizado, Cortés Roa consideró que por “equidad”, sus ex compañeros de Pleno tendrían que recibir el mismo porcentaje que los magistrados que concluyen su periodo de mandato de seis años en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“Se tendría que dar por equidad, porque son situaciones exactamente iguales en los términos del Poder Judicial, pero bueno será un tema que se tenga que consultar por parte de los señores magistrados”.

Cuestionado sobre si el TJA cuenta con una partida presupuestal para el pago de haber de retiro a ambos ex magistrados, el presidente de este órgano jurisdiccional dijo que “existe una jurisprudencia que derivó de un asunto del estado de Aguascalientes, en donde se establece que quien debe de ordenar el pago del haber de retiro es precisamente el Congreso, pero tanto el Congreso como el Ejecutivo deben de dotar de la suficiencia presupuestal al órgano obligado a dar el beneficio del haber de retiro; entonces creo que el Tribunal no tendría ninguna complicación al respecto sobre todo porque ya existen antecedentes similares”.