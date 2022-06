Titularidad del contrato colectivo de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala pertenece al SNTE: Castillo

Hasta ahora, la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) pertenece a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reveló el rector Marco Antonio Castillo Hernández.

Asimismo, informó que recientemente un grupo de trabajadores de la institución decidió conformar un nuevo sindicato que está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero el reconocimiento de la delegación sindical está aún proceso de revisión de la autoridad laboral.

El funcionario fue entrevistado por la disputa por la titularidad del contrato colectivo de esta universidad entre la sección 55 del SNTE y el Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos de la CTM, que encabeza el ex ombusperson Francisco Mixcoatl Antonio.

“Nosotros tenemos la titularidad del contrato colectivo con el SNTE, con la sección 55, y un grupo de compañeros decidió integrar un sindicato que se afilió a la CTM, eso es todo. La legalidad de la delegación de la CTM en la universidad está en proceso”, respondió.

El rector rechazó que esta pugna afecte las funciones de esta universidad que opera en el municipio de Huamantla, pues recordó que con nueva ley laboral, los trabajadores tienen el derecho de elegir al sindicato o sindicalizarse donde ellos prefieran.

“No tenemos ningún conflicto, pues son cuestiones de decisión personal de ellos, son cuestiones de sindicatos”, abundó, tras advertir que su gestión es respetuosa de los derechos de los sindicalizados y de los que no lo son, “mientras no falten a su trabajo, mientras no se ausenten, mientras no haya un lío dentro, todo está tranquilo”.

De acuerdo con Areli Pérez Pérez, secretaria general del Comité Seccional de la UTT, 130 de 143 trabajadores de esa universidad “decidieron de manera libre y voluntaria renunciar” a la sección 55 del SNTE para incorporarse a la CTM.

Sin embargo, Castillo Hernández refirió no tener el dato preciso de cuántos trabajadores que conforman la plantilla de la universidad forma parte de una o de otra organización, “pues como está en proceso, ellos van convencen a uno y le firman, pero después se regresan. Es una información que tienen los propios sindicatos”.

Observó que la UTT no es la única institución que podría tener dos o hasta más sindicatos, de ahí que restó importancia a la disputa que enfrentan la sección 55 del SNTE y el sindicato de la CTM por hacerse de la representación laboral de los 260 trabajadores que conforman la plantilla laboral.

Observó que de ese total, hay algunos que no están agremiados a ningún sindicato. “El SNTE tiene la titularidad del contrato colectivo, pero como servidor público y responsable de la universidad reconozco a todos, desde lo que no están sindicalizados hasta los demás”. aclaró.