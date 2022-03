Titular del ITJ fue separado del cargo mientras se investiga presunta violación a una mujer, revela gobernadora

Al reafirmar que su administración no tolerará violencia contra las mujeres por parte de sus funcionarios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reveló que solicitó la separación del cargo de director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) a Edgar Arturo Martínez Bermúdez, mientras se realizan las investigaciones sobre una acusación en su contra por presuntamente haber violado a una persona del sexo femenino.

Asimismo, adelantó la posibilidad de que antes de que finalice este mes designe ya al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que se encuentra acéfala desde noviembre pasado cuando el anterior responsable Alfredo N. se dio a la fuga y se encuentra en calidad de “no localizado”. Anticipó que quien quede al frente de esta dependencia será de fuera del estado.

Ambos temas fueron abordados por la mandataria en una entrevista que concedió a medios de comunicación después de haber firmado un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) para la capacitación de personal de la SSC, al mediodía de este martes.

Respecto del titular del ITJ, el caso fue ventilado públicamente el pasado lunes y en la sesión ordinaria del Congreso local de este martes, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lorena Ruiz exigió la destitución de Martínez Bermúdez para que enfrente las acusaciones de las que es objeto.

La gobernadora ratificó el compromiso de su gobierno de no permitir casos de violencia contra las mujeres en general y de quienes forman parte de la plantilla laboral de la administración estatal, por lo que exhortó a las personas que enfrenten este tipo de hechos los denuncien.

“Desde luego donde haya quejas, donde haya argumentos verdaderamente serios, denuncias inclusive, en mi caso no voy a permitir ningún caso de afectación, de agresión a una compañera mujer, porque cualquier afectación que le hagan a una mujer es como si nos lo hicieran a nosotros mismos. Así que vamos a estar pendientes de todos esos casos”, asentó.

Sobre los señalamientos contra el titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, reveló que “no hay una denuncia como tal”, sin embargo, el pasado lunes dio instrucciones para que “se separara del cargo quien está al frente en tanto se hacen las investigaciones pertinentes, porque tampoco podemos hacer una injusticia, tenemos que verificar que haya el sustento y donde lo haya apoyaremos de manera total y decidida a las víctimas”.

Lorena Cuéllar no precisó si tiene conocimiento de más denuncias contra sus funcionarios por este motivo, pero advirtió que “en los casos que hubiera, que existiera este o el que sea, no me tentaré el corazón para tomar decisiones fuertes, sobre todo porque tenemos que proteger a las mujeres. Que se acaben los acosos en todas las dependencias”.

Expuso que ha visitado todas las dependencias que conforman la administración estatal “y siempre hago del conocimiento de las mujeres que me hagan llegar sus comentarios, a través de una carta y dar seguimiento a aquellas inquietudes de las mujeres”.

En cuanto a la SSC, al frente de la cual se encuentra Maximino Hernández Pulido como encargado del despacho, la titular del Poder Ejecutivo local reveló que ya cuenta con al menos tres propuestas para nombrar al titular.

“Estamos en eso, ya tenemos varias propuestas, tenemos dos mujeres y un caballero. Estamos valorando la mejor de las propuestas, queremos que sea una persona que tenga la experiencia, seguramente será de fuera, para nosotros es algo importante para que no venga a conocer algún grupo o persona y que la seguridad sea con toda la exigencia que requerimos”.

Ante la exigencia de diversos sectores, como el empresarial y el de transportistas, para que la SSC tenga ya su titular, Lorena Cuéllar estimó que falta poco tiempo para ello, “espero que este mismo mes estemos dando el nombre de la persona” que fungirá como secretario de Seguridad Ciudadana en la entidad.

En la entrevista, la gobernadora también se refirió al Tour Mundial de Voleibol de Playa 2022, cuyas eliminatorias tendrán lugar del 17 al 20 de este mes en la capital del estado y permitirá a la entidad ser conocida y observada en diversas partes del mundo, por lo que pidió a la población en general hacer un solo frente para dar la mejor imagen.

“Hoy los medios de comunicación, que son sumamente importantes, ciudadanos, comerciantes, empresarios, todos en un mismo objetivo de capitalizar como tlaxcaltecas, lograr que muchas personas regresen, pues muchos ya quieren regresar a nuestra pista de alto rendimiento”.

Estimó que la derrama económica que se generará por este evento deportivo “es incalculable” y como ejemplo de ello, refirió que la ocupación hotelera prácticamente está al 100 por ciento. “Espero que todos los tlaxcaltecas deseamos que le vaya bien a Tlaxcala, que si traemos gente de todo el mundo pueda apreciar nuestra artesanía, nuestras costumbres”.

La gobernadora dio a conocer que Tlaxcala será sede más delante de otras justas deportivas de nivel nacional.