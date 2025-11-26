Titular de SIA recorre los municipios de Tepeyanco y Sanctórum para informar a los productores sobre el subsidio al maíz

El titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal realizó un recorrido por los municipios de Tepeyanco y Sanctórum para informar a los productores del campo sobre el Proyecto Extraordinario de Subsidios a la Comercialización de Maíz Blanco 2026, diseñado para mejorar sus ingresos ante las condiciones del mercado nacional.

Durante las reuniones, el titular de la SIA explicó que el subsidio estatal complementará los apoyos federales del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), mediante un estímulo directo por tonelada comercializada.

“El programa contempla un presupuesto total de hasta 15 millones de pesos, un subsidio por tonelada de 150 pesos y el límite de apoyo por productor es de hasta 50 toneladas”, indicó.

De la Peña Bernal señaló que con este programa se busca recuperar ingresos de productores afectados por precios bajos, estimular la producción local de maíz blanco y su integración a cadenas de valor regionales.

Ante los trabajadores del campo, señaló que los beneficiarios de la estrategia extraordinaria serán aquellos que sembraron entre 5 y 10 hectáreas de maíz blanco en el ciclo agrícola primavera–verano 2025.

“Los lineamientos de operación y la mecánica administrativa incluyen requisitos, procedimientos de validación y tiempos de dispersión del apoyo, garantizando transparencia y eficiencia en la entrega de los recursos”, afirmó.

El funcionario estatal informó que el estímulo forma parte del Paquete Económico 2026, “que asciende a cerca de 30 mil millones de pesos, con un incremento del 7.32 por ciento respecto al presupuesto anterior, y refleja la estrategia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de impulsar al campo tlaxcalteca como motor de desarrollo social, bajo criterios de austeridad, honestidad y eficiencia”.

Finalmente, comentó que la dependencia a su cargo informará en las próximas semanas el calendario de recepción de solicitudes y la lista de documentos requeridos. “Los productores interesados deberán seguir los medios oficiales del gobierno del estado para acceder al apoyo de manera oportuna”.