Titular de la SSC advierte que no encubrirá omisiones de autoridades que violen la ley

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa advirtió que “nunca” va a encubrir omisiones de autoridades de cualquier nivel de gobierno que violen la ley. Por ello, enfatizó que las corporaciones policiacas deben atender los temas de certificación, la responsabilidad policiaca municipal y las obligaciones que no pueden dejar de cumplir.

En entrevista, el funcionario mencionó que ya ha empezado a dar resultados al frente de la SSC y como ejemplo de ello dijo que ya se aseguró una banda de delincuentes que operaba en Ocotlán, Tlaxcala, y “cómo es posible que todo mundo lo supiera y nadie actuaba”.

“Todo mundo sabía en Tlaxcala que teníamos una banda de delincuentes que operaba en Ocotlán, los vecinos de Ocotlán se acercaron a mí el día uno y ya entregué resultado. Cómo es posible que todo mundo supiera y nadie actuaba… estamos actuando con la fuerza estatal, obviamente pedimos la colaboración municipal”, indicó y reconoció el apoyo que ha brindado el alcalde Jorge Corichi Fragoso para los operativos.

Cuestionado si hay colusión o encubrimiento de autoridades en este tipo de casos, respondió que en caso de que se identifique una acción de esa naturaleza lo que se tendría que hacer es solicitar la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en caso de llegar advertir alguna situación de esa naturaleza.

“Nunca lo voy a encubrir, todo lo que sea necesario lo voy a decir claro y contundente, no encubriré nada porque entonces estaría entrando en omisión. Si una autoridad inicial de comunidad o de cualquier nivel está infligiendo la ley, lo denunciaré”, garantizó, aunque de momento dijo que no tiene referencia de que algún alcalde lo haga, “pero si tengo una referencia, lo haré”.

Cuestionado sobre las denuncias de que policías de Huamantla incurren en supuestos actos de fabricación de delitos y levantamiento de ciudadanos para que paguen multas por su detención, Celaya Gamboa respondió que los órganos de control interno del ayuntamiento están obligados a recibir la denuncia y actuar en estos casos. “Si requieren apoyo, no somos competentes porque (los elementos) no están en una relación laboral contractual con el estado, tendría que ser el municipio”.

Empero, señaló que si piden apoyo de certificación o de temas de evaluación de confianza para mejorar la actuación de los uniformados de Huamantla, se daría ese apoyo. “Incluso en la investigación del delito, podríamos apoyarlos por medio del C3 y la unidad de control de confianza del estado de Tlaxcala”.

Respecto de las denuncias de que en la comunidad de Atlahapa, municipio de Tlaxcala, se realiza el desvalijamiento de vehículos, manifestó que se están lanzando operativos en las localidades conflictivas, “estamos entrando en todas”.

En cuanto a la comparecencia que deberá hacer ante el Congreso local si bien apenas asumió las riendas de la SSC, respondió que “es absolutamente correcto y es lo procedente, cualquier funcionario público tiene que rendir cuentas, hacer un ejercicio de transparencia, tiene que estar abierto al escrutinio, no nada más de los poderes del Estado, más aún, abierto al escrutinio ciudadanos. Eso es loque he hecho desde el día uno desde mi toma de posesión, estar en contacto con los ciudadanos, actores sociales y políticos, me manifiestan problemas, retroalimentamos, intercambiamos información, experiencias y llegamos a un resultado positivo”.

Recalcó que siempre va a ser correcto y positivo que un funcionario rinda cuentas en cualquier tema, no nada más por una glosa de informe de gobierno, sino sobre cualquier tema.

Rechazo que sea una desventaja comparecer ante los diputados por recién llegar al cargo, “porque me va a servir el foro para explicar a los legisladores y legisladoras cuál es el proyecto de trabajo y hacia dónde vamos; más que una inconveniencia, lo veo como algo positivo”.

Por cuanto hace al acercamiento que ha tenido con la población, reveló que las inquietudes que más sobresalen son temas de delincuencia común que azotan a las colonias y por eso se han hecho operativos en varios puntos del estado, pero específicamente en Tlaxcala capital y las grandes ciudades, porque como son núcleos poblacionales muy densos, “obviamente me preocupa la percepción”.

En este punto, subrayó que la policía de proximidad y el primer respondiente es la municipal y por ello es responsabilidad de los alcaldes y de las corporaciones municipales responder no sólo a posibles actos de linchamiento con el protocolo que se firmó, sino en general en cualquier delito del fuero común que sea su competencia.

Sobre el suceso de la noche del pasado domingo en Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, donde se registró la retención de tres policías, “no fue un intento de linchamiento”, que obviamente si ese asunto no hubiera sino bien atendido, pudo escalar en violencia, fuimos a ayudare y “literalmente les quitamos a los pobladores a los policías municipales que tenían retenidos ilegalmente” porque se habían rescatado antes a dos jóvenes que presuntamente intentaron robar neumáticos de un vehículo.

Lo que sí dejó en claro a la población de Tlaxcala, sobre todo a las comunidades que se rigen por usos y costumbres es que tratar de linchar a una persona “no es una justificación para violentar, (pues) tan delincuente es aquella persona que comete un delito, como aquel poblador que quiere tomar justicia por su propia mano y llega a privar de la vida a otra persona”.

Sentenció que de acuerdo con el nuevo protocolo para evitar los linchamientos, cualquier persona que intente violentar o lastimar a otra persona, aun justificando un acto, “será detenida y puesta a disposición de la autoridad”.