Tipificación de crímenes de odio debe ser eficaz en su implementación para evitar impunidad: PJA

Paola Jiménez Aguirre, representante de la Red Nacional de Mujeres Trans (RNMT) en Tlaxcala, aseveró que la implementación de la tipificación de crímenes de odio contra la población de la diversidad sexual, debe ser efectiva y eficaz para evitar impunidad.

“En lo que va del año afortunadamente no se han tenido casos como tal, de manera visible, pero no descartamos que los haya; sin embargo, dada la circunstancia y característica en las que las víctimas se encuentran no se ha confirmado ninguno”, expuso.