Tiene Tlaxcala 94 proyectos registrados en Portafolio de Inversiones por mil 580 mdd: SE; nueve ya fueron concluidos

Tlaxcala tiene registrados 94 proyectos en el Portafolio de Inversión, los cuales representan alrededor de mil 580 millones de dólares, y a la fecha 76 ya se iniciaron y nueve se encuentran totalmente terminados, afirmó Carlos Candelaria, coordinador general de Corredores del Bienestar de la Secretaría de Economía (SE).

Así lo señaló el funcionario durante el acto de instalación del Comité Promotor de Inversiones de Tlaxcala, efectuado en Palacio de Gobierno, encabezado por la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, este martes.

En su turno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón remarcó que el pasado 29 de julio arrancaron las obras de construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) en Huamantla y que el proyecto será entregado el 28 de febrero de 2026, por lo que este viernes Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía del gobierno federal, visitará Tlaxcala para signar el convenio correspondiente, de ahí que será la primera entidad del país en firmarlo.

Afirmó que los trabajos “van muy adelantados” en la venta de terrenos, con 80 por ciento de la totalidad y que la inversión será mayor a 550 millones de dólares, así como una generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Reiteró que en Tlaxcala solamente se establecerán empresas que cuiden el agua y el medio ambiente, por lo que hasta ahora “no se ha instalado ninguna que vaya en contra, que contamine y consuma altos litros cúbicos de agua”.

Este Podebis estará ubicado en las inmediaciones de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) II en el municipio de Huamantla, como parte del Plan México y de los 15 polos que se crearán a nivel nacional.

A su vez, Carlos Candelaria, coordinador general de Corredores del Bienestar de la SE, remarcó que Tlaxcala tiene posibilidades de contar con otro Podebis.

Agregó que en este polo habrá la posibilidad de tener diversas ramas, como la metalmecánica, textil, automotriz, energético y construcción, entre otras, por lo que todo ello versa en el Portafolio de Inversiones, iniciativa a través de la cual se busca al sector privado del país y en el exterior.

Ello, a fin de cumplir tres objetivos: identificar los proyectos de inversión con más impacto en empleo o en la economía de la región y de todo el país; detectar necesidades y organización para facilitar la inyección de capital.

En este sentido, añadió que a nivel nacional hay mil 937 proyectos registrados y trabajados con empresas, con un monto de inversión de 298 mil millones de dólares al término de la actual administración federal y la intención es que no se vaya ninguna, pues hasta ahora no hay cancelación.

En el caso de Tlaxcala, precisó que hay 94 proyectos registrados, los cuales representan alrededor de mil 580 millones de dólares. A la fecha, hay nueve en planeación, 76 ya están iniciados y otros nueve se encuentran totalmente terminados, no hay ninguno detenido, pero sí ocho con retraso.

Repasó la inversión que realizará la empresa Walmart en Tlaxcala, por una cantidad de 4 mil 800 millones de pesos en el Centro de Distribución que se instalará en la zona oriente de esta entidad.

Por su parte, Eugenio Govea Arcos, director de apoyo técnico de la SE, refirió que en este momento hay un cambio de paradigma, pues el sistema de comercio mundial se modificó radicalmente.

Añadió que pasó de un sistema de libre comercio abierto a uno cerrado y proteccionista, por lo que recomendó adaptación, de ahí que el Comité Promotor de Inversiones es un espacio formal, confiable y directo para compartir información de primera mano y fidedigna que permita visualizar oportunidades de inversión que se presenten.

Instó a salir a explorar nuevos mercados y desarrollar nuevos mecanismos de alianzas estratégicas, es decir, construir alternativas, “porque sí existen oportunidades”.

Abundó que se deben analizar y atender las necesidades de inversión en el país, así como alinear a este Comité con el Plan México, con el Portafolio para la Inversión Compartida y con los Polos de Desarrollo.

Sugirió identificar oportunidades de inversión, en función de sectores que son afectados, pues es innegable que hay impactos negativos en el sector automotriz, de autopartes y otros, pero otros “se están moviendo”, como la industria de calzado y textil.

Con este fin se han creado los Podebis, los cuales recibirán incentivos fiscales que no serán definitivos sino únicamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, José Miguel Saldaña Jiménez, del grupo empresarial Salaverry, señaló que este Comité es una oportunidad “para que nuestras ideas, proyectos y capacidades puedan integrarse a una visión, donde la competitividad se construya con innovación, confianza y respeto a nuestras tradiciones”.

Además, reiteró la disposición de la iniciativa privada para sumar esfuerzos, compartir experiencia “y apostar por Tlaxcala como un destino de inversión seguro, atractivo y con un futuro prometedor”.

Mientras, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien tomó protesta a los integrantes del Comité, conformado por autoridades y empresarios, enfatizó que solamente la alianza entre el gobierno y el sector privado, “es lo único que puede funcionar para poder fortalecer al estado”, pues recalcó que para que Tlaxcala sea ejemplo nacional, “necesito de ustedes”.

Ofreció su respaldo a este órgano “que va a poder encontrar mayores oportunidades sobre todo para empleo digno, para que existan familias tlaxcaltecas que tengan trabajo seguro”.

La mandataria reconoció a las mujeres y hombres de negocios de la entidad. Recordó que hace unos días se inauguró la primera guardería empresarial y anunció que el Podebis de Huamantla también contará con una.

Cuéllar Cisneros puntualizó que en su administración, en el estado se han consolidado 44 nuevas empresas y 34 expansiones, “y lo que queremos es seguir creciendo” y dar todas las facilidades para proyectos estratégicos, agilizar trámites, vincular a inversionistas con empresas y talentos locales, entre otros procesos.

“Nosotros siempre estaremos respetando los acuerdos, el talento y sobre todo que la inversión de ustedes tenga futuro”, acentuó la titular del Poder Ejecutivo local.

En este evento fue presentado el Proyecto Taruk, a través del cual se ofreció a empresarios del estado autobuses de pasajeros eléctricos, que es un tipo de transporte sustentable y sostenido, cuyo costo por kilómetro es 80 por ciento más barato.