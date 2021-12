Tiene capacidad el sector salud para universalizar servicios. Los resultados de una investigación realizada por Arantxa Colchero, Luis Alberto Moreno y Sergio A. Bautista demuestran que no.

En la discusión del articulo “The Covid–19 cascade of care in Mexico: symptoms, positivity, and health care seeking decisions amid the pandemic”, publicado en la revista Salud Pública de México, volumen 63, número 6, noviembre–diciembre de 2021, exponen:

“Un hallazgo digno de mención de nuestro estudio es que tres de cada cuatro personas con síntomas de Covid–19 que recibieron atención dependieron del sector privado (74,5 por ciento). El uso de los servicios privados de salud fue extenso incluso entre la población con seguridad social.

- Anuncio -

Este resultado refleja un desafío crítico previamente documentado del sistema de salud mexicano, a saber, la creciente dependencia de los mexicanos de los servicios de salud privados, de manera prominente en consultorios médicos en farmacias (MOP).

En 2018, el 41 por ciento de la población que reportó un problema de salud recibió atención en establecimientos de salud públicos, e incluso la población con seguridad social usaba servicios privados.

Aunque la afiliación al Seguro Popular (el seguro público de salud para desempleados y trabajadores informales) aumentó rápidamente entre 2003 y 2010, brindando cobertura a los no asegurados, la tasa de afiliación no coincidió con la disponibilidad de establecimientos de salud pública.

Además, entre 2010 y 2018, los MOP crecen considerablemente mientras que la cantidad de establecimientos de salud públicos primarios de la Secretaría de Salud se mantuvo sin cambios.

Dado que los MOP no están regulados y son potencialmente vulnerables a conflictos de intereses importantes, es posible que no sigan las pautas de tratamiento y tengan incentivos para recetar medicamentos en exceso.

De hecho, los estudios han demostrado que los médicos en MOP tienen menos experiencia y ganan menos que los médicos públicos, y los pacientes pagan más en esas instalaciones.