Tianguis del crimen desorganizado. En una mañana soleada donde el aroma a mixiotes y tlacoyos compite con el rumor de los regateos y el agua cristalina del Zahuapan. Entre lugares de quesadillas, cinco personajes emblemáticos de la entidad se reúnen para hacer lo que mejor saben: comentar la realidad con más sazón que el mole de fiesta.

Teutila, una comerciante con más tablas que un huacal de naranjas, desenrolla su petate y saca la noticia del día: Miren, chamacos, aquí traigo el informe de delitos de enero 2025. A ver si así se enteran nuestras autoridades de lo que pasa en los municipios, porque parece que andan más ciegos que tamal en vaporera.

Sábila, la funcionaria pública con más excusas que soluciones, se acomoda los lentes y finge sorpresa. Pero si Tlaxcala es un estado tranquilo, la violencia no es tanta. Lo que pasa es que la oposición quiere hacer quedar mal a mi gobernadora.

Jicotencal, el maestro jubilado con más historia que un códice tlaxcalteca, carraspea y saca su libreta. Veamos los números. Empezamos fuerte: en Apizaco, 45 robos a transeúntes. ¡Y eso sin contar los carteristas del camión! A mas de uno se lo lleva el tren.

Margarito, transportista curtido por los caminos del estado, bufa. Eso no es nada. En Tlaxcala capital, puro robo de auto, 30 en enero. ¡Y yo que dejo la combi con alarma, tranca y hasta estampita de San Juditas!

Tránsito, el estudiante universitario con más deudas que materias aprobadas, interrumpe. En Chiautempan, los robos a negocios van en aumento. ¡Cómo no, si las patrullas nomás sirven para escoltar a los funcionarios!

Así, van desgranando municipio por municipio

En Huamantla, el problema sigue siendo el abigeato. Se roban las vacas como si fueran tamales de feria, comenta Margarito. Y claro, nadie ve nada, pero bien que en la feria todos saben quién vende la carne robada. Pero en este pueblo, no hay ladrones.

Y en Tlaxco, los robos a casa–habitación son la moda del momento, añade Jicotencal. Pero claro, como los afectados no son funcionarios, no pasa nada. Ah, pero que no le roben una maceta al presidente municipal, porque ahí sí movilizan hasta la Guardia Nacional.

Calpulalpan no se queda atrás, dice Tránsito, revisando los números. Extorsiones y fraudes en aumento. Pero la policía sigue en su campaña de que son casos aislados. Aislados, pero cada semana hay más víctimas.

Zacatelco está igual con las extorsiones, menciona Teutila. A los comerciantes nos llaman para ofrecer seguridad. Pero la única seguridad es que, si no pagamos, nos roban. Y eso si tenemos suerte, porque a varios ya hasta los han golpeado. Ahí el mejor negocio es el cobro de piso, pero el presidente municipal ni cuenta se ha dado. Le basta con su grupo de borrachitos jugando al fútbol.

San Pablo del Monte es un caso especial, dice Sábila, con un suspiro. Los narcomenudistas ya tienen más presencia que la policía municipal. Y si preguntas por qué, te dicen que son cosas de percepción. Yo percibo que la policía no hace nada. Pero el crack se encuentra en cualquier tiendita.

Como mazorca van desgranando el estado

¿Y en Yauhquemehcan? pregunta Jicotencal.

Puros asaltos en carretera, responde Margarito. A los transportistas nos tienen de clientes frecuentes. Y cuando reportamos, nos dicen que abrirán una carpeta de investigación. O sea, no harán nada. Y no es que uno quiera ser mal pensado, pero qué casualidad que nunca agarran a nadie.

En Contla, siguen los robos a transeúnte, continua Teutila. Por eso la gente ya carga dos celulares: uno viejo para entregar y el bueno bien escondido. Y cuando pides una patrulla, te dicen que no tienen gasolina. Pero bien que están para escoltar a los políticos.

Ixtacuixtla tiene un problemón con el narcomenudeo, menciona Tránsito. Es más fácil encontrar cristal que un policía patrullando. Y lo peor es que los jóvenes son los más afectados, pero eso no le importa a nadie.

Y Tetla… ¡Tetla sigue con su récord de peleas en la vía pública!, exclama Jicotencal. Con decirles que los viernes hay más golpes que en un ring de lucha libre. Y como siempre, la policía llega cuando ya todo terminó.

Papalotla tampoco está bien, comenta Sábila. Allá la violencia familiar subió un 20 por ciento. Y claro, nadie mete las manos. Pero cuando hay campaña electoral, ahí sí todos están muy preocupados por la seguridad.”

¿Y los municipios sin delitos?

Así revisan los números de los 60 municipios. Algunos con cifras preocupantes, otros con el silencio administrativo de quienes prefieren no reportar. En municipios más pequeños como Santa Apolonia Teacalco o San José Teacalco, la gente asegura que no hay delitos, aunque todos saben que la falta de denuncias no significa ausencia de problemas.

¿Y los municipios sin delitos? pregunta Jicotencal con sorna. ¡Milagro divino! O más bien, milagro de la falta de denuncias.

O del control del crimen organizado, murmura Margarito. Porque hay lugares donde no hay robos, pero todo el mundo sabe que es porque hay dueño de la plaza.

Pero no lo digas muy fuerte, que luego nos desaparecen, dice Teutila, mirando de reojo.

Y las autoridades, ¿qué dicen?, pregunta Tránsito.

Que todo es percepción, responde Sábila. Que son cifras manipuladas, que estamos exagerando. Pero bien que andan con camionetas blindadas y escoltas.

La charla sigue hasta que Sábila, nerviosa, mira su reloj. Bueno, yo me voy. Tengo junta con el secretario de seguridad.

Dile que lo esperamos aquí en el tianguis, ríe Teutila. A ver si se atreve a venir sin guaruras.

Y sin discurso preparado, agrega Jicotencal. Que venga a caminar las calles, no a dar conferencias de prensa.

Y así, entre risas y reclamos, el tianguis sigue siendo lo que siempre ha sido: el verdadero centro de información, donde la realidad no se oculta tras discursos oficiales. Porque si algo queda claro, es que mientras el gobierno maquilla cifras, la gente sufre los estragos de una delincuencia que, lejos de ser una percepción, es parte del día a día en Tlaxcala.