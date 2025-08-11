TFPJF perfila revocar designación en el Tribunal de Disciplina Judicial; saldría Juan Pablo Tena

Si no hay cambios de última hora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocará la designación de Juan Pablo Tena Ochoa como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala y ordenará que su lugar sea ocupado por Claudia Cervantes Rosales, quien obtuvo más votos que éste en la elección extraordinaria del pasado 1 de junio.

De acuerdo con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) vulneraron el principio constitucional de paridad de género y el de igualdad sustantiva al aplicar de manera “neutral” la regla de alternancia entre hombres y mujeres, sin tomar en cuenta que una mujer con mayor respaldo ciudadano quedó fuera de la asignación, beneficiando con ello con Tena Ochoa, actual director Jurídico del Poder Legislativo local.

En la jornada electiva, Claudia Cervantes Rosales obtuvo 35 mil 523 sufragios, superando por más de 6 mil votos a Tena Ochoa, quien alcanzó 29 mil 494. Sin embargo, el ITE determinó asignar la segunda magistratura disponible al hombre mejor posicionado, siguiendo de manera estricta el criterio de alternancia: primero la mujer más votada, luego el hombre más votado y finalmente la segunda mujer más votada.

Con ese esquema, las tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial habían quedado con en manos de Violeta Fernández Vázquez, que logró 50 mil 480 votos, Juan Pablo Tena Ochoa, los referidos 29 mil 494 sufragios y Dora Delia Hernández Roldán con 43 mil 329 votos.

La queja de Claudia Cervantes, respaldada en el juicio SUP-JDC-2280/2025, sostiene que la paridad es un piso mínimo y no un techo, y que debe aplicarse con perspectiva de género para favorecer a las mujeres cuando éstas obtienen mayor votación que los hombres.

El proyecto de Rodríguez Mondragón señala que el objetivo de la alternancia es garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los cargos judiciales, corrigiendo desigualdades históricas en su representación.

Sin embargo, explica, que en este caso, “aplicar la alternancia de manera neutra, sin advertir los efectos diferenciados, puede producir un resultado contrario a su propósito: excluir a mujeres con mejor derecho”, advierte el documento.

El análisis de la Sala Superior considera que, en Tlaxcala, cuatro candidatas obtuvieron más votos que el hombre mejor posicionado, por lo que la asignación de una magistratura a un varón con menor respaldo electoral resultó discriminatoria y violatoria del principio de legitimidad democrática.

Además, recuerda que las medidas afirmativas como la paridad y la alternancia deben maximizar los derechos políticos de las mujeres, no restringirlos. “No se debe privar a una mujer del cargo que legítimamente ganó en las urnas bajo el pretexto de cumplir con la alternancia”, enfatiza la propuesta de sentencia.

La resolución proyectada para ser presentada en el pleno el próximo miércoles, revoca la sentencia del TET que confirmó la designación de Tena Ochoa y, en consecuencia, invalida el acuerdo ITE-CG63/2025 en lo relativo a esa asignación.

Con ello, ordenaría al ITE verificar que Claudia Cervantes cumple con los requisitos establecidos en la normativa local y, de ser así, entregarle la constancia de mayoría y asignarle el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala.

En su argumentación, la Sala Superior cita criterios internacionales, que busca garantizar la paridad real en todos los niveles de decisión, y jurisprudencia propia que interpreta la paridad como un mandato flexible que puede y debe traducirse en la integración de más mujeres que hombres cuando así lo respalde la votación.

De confirmarse en sesión pública, esta decisión no solo cambiaría la composición del Tribunal de Disciplina Judicial, sino que sentaría un precedente relevante para la implementación de la reciente reforma judicial en Tlaxcala y en el país. El modelo, que combina mayoría de votos y paridad, tendrá que interpretarse siempre con perspectiva de género para evitar que las reglas diseñadas para incluir a las mujeres terminen, paradójicamente.

De ser así, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en su próxima integración, también se vería modificado por una situación similar, ya que la designación como magistrado del Germán Mendoza Papalotzi fue impugnada por Águeda Zempoalteca Pérez. Lo anterior porque en la jornada electiva del pasado 1 de junio, ella logró 35 mil 204 votos, mientras que el varón

solo alcanzó 31 mil 494 votos, de ahí que su designación podría también ser revocada.