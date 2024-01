TET solicitará una ampliación presupuestal al Ejecutivo para hacer frente al proceso comicial

Tras reconocer que la asignación de presupuesto para este año es insuficiente, la todavía presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Claudia Salvador Ángel anunció que recurrirán al Ejecutivo estatal para solicitar una ampliación presupuestal, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales en el proceso comicial.

En entrevista, la magistrada admitió que es insuficiente el presupuesto asignado de 45 millones 907 mil 570 pesos para este año, de ahí que tendrán que iniciar las gestiones con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Lo anterior porque si bien los 45 millones 907 mil 570 pesos etiquetados como del gasto representan un aumento de 10 millones 192 mil 447 pesos con respecto a lo que tuvieron en 2023, dicho monto es inferior a los 55 millones 583 mil 785 pesos que solicitaron los magistrados para ejercer en el año electoral.

“Como pudieron ver, si nos redujeron un monto considerable a nuestro proyecto de presupuesto; sin embargo, tenemos la confianza de podernos acercar a la Secretaría de Finanzas con la finalidad de solicitar una ampliación presupuestal y, de hecho, en las mesas de trabajo que tuvimos con ellos, previo a la aprobación del presupuesto, nos comentaron que si hubiera alguna necesidad de cubrir de manera extraordinaria, nos podríamos acercar a ellos, por eso tengo la confianza en que pueden ser sensibles a nuestra necesidad”, dijo la magistrada, quien dio por hecho que habrán de iniciar con las gestiones correspondientes.

Abundó que la carga financiera que tendrá el TET demanda de recursos financieros suficientes para garantizar la operatividad del organismo, a fin de que cumplan en tiempo y forma con la impartición de justicia pronta y expedita.

La magistrada presidenta enfatizó que necesitan, de entrada, contratar a 10 personas que deberán coadyuvar con el análisis y estudio de los diversos medios de impugnación que ya han sido presentados ante dicho órgano, como parte del proceso comicial local que inició el pasado 2 de diciembre y que servirá para la elección de 794 autoridades locales.

Incluso, pese a la insuficiencia presupuestal, Salvador Ángel dio por un hecho que habrán de contratar al personal eventual que requiere el Tribunal, lo cual podría ocurrir desde este mes de enero.

“Ya se tiene considerado contratarlos, necesitamos estar preparados para el proceso, no podemos llegar y son 10 personas y tomar en cuenta que los sueldos que se le ofrece al personal eventual no son los mismos que se están pagando al personal de base, por lo que se tendrán que hacer algunos ajustes; de hecho, ya se había previsto esta situación que no nos podían dar el presupuesto requerido y que tendríamos que hacer algunas economías y enfrentar el proceso electoral con lo que tenemos”, apuntó.

Sin embargo, aunque dio como un hecho que tendrán que iniciar con las gestiones con el gobierno del estado, la magistrada reconoció que esta labor la tendrá que efectuar el próximo presidente del organismo, cargo que deberá renovarse a finales de este mes de enero.

“Recordar que dejo la presidencia en el mes de enero y ya le tocará esa gestión a quien asuma la presidencia; sin embargo, somos un colegiado y vamos a apoyar ese acercamiento”, acotó.