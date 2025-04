TET sin definir pago extraordinario a favor de exmagistrado por ministerio de ley: Nava

El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi informó que este órgano jurisdiccional aún no define si el jurista Lino Noé Montiel Sosa recibirá una compensación económica por haberse desempeñado como magistrado por ministerio de ley para cubrir, por más de dos años, la vacante que existió.

Lo anterior después que el Senado de la República designó a Esther Terova Cote como magistrada del citado órgano jurisdiccional por siete años, en sustitución de Montiel Sosa, quien fungía como magistrado por ministerio de ley desde 2022, en sustitución de José Lumbreras García.

“Recordemos que él únicamente entró en funciones por ministerio de ley, es decir que cubrió un lugar de un magistrado; entonces no fue magistrado, sino la propia ley dice que es secretario en funciones de magistrado. Entonces, vamos a platicar con el pleno si se hace acreedor a algún incentivo, pero eso es decisión del pleno, no me corresponderá a mí, porque finalmente también recordemos que los cargos son pasajeros, son transitorios y así como inicia si hay una fecha de término”.

No obstante, dejó en claro que los ex magistrados José Lumbreras García y Luis Manuel Muñoz Cuahutle aún continúan recibiendo una partida presupuestal como parte de su haber de retiro, toda vez que así lo establece la normatividad.

“Todavía siguen vigente sus derechos tanto de José Lumbreras como del magistrado Luis Manuel y el que sí ya se concluyó fue al magistrado Hugo Morales Alanís, pero en el caso de los dos anteriores que había mencionado todavía están vigentes sus prestaciones porque la ley nos dice que al concluir su cargo tendrán derecho a un haber de retiro”.

Abundó que: “el pleno desde años anteriores y finalmente fue ratificado por sentencias federales que a los magistrados nos corresponde un haber de retiro y está contemplado en la ley orgánica y ratificado por el juzgado de distrito, en el que establece que todos los que concluimos una función tenemos derecho a un a haber de retiro y que de alguna manera únicamente va en concordancia con los magistrados que dejan su cargo en el Tribunal Superior de Justicia”.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 107 que, concluido su encargo, (los magistrados electorales) no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido

Por último, Nava Xochitiotzi abrió la posibilidad de que la magistrada Esther Terova Cote realice cambios y contratación de personal en su ponencia, pues “nadie tiene asegurado nada porque son cargos públicos y que necesitan renovarse de acuerdo con los perfiles y visión de quienes llegan a sumarse al trabajo institucional del TET”.