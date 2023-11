TET desecha impugnación; Rivas Corona firme al frente de Movimiento Ciudadano

Por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) confirmó este lunes la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidista del Partido Movimiento Ciudadano, en la que determinó la continuidad, como dirigente estatal provisional de este instituto político, de Refugio Rivas Corona, hasta la conclusión del proceso electoral 2023-2024.

La confirmación de Rivas Corona se debió a que se encuentra en desarrollo el proceso electoral 2023–2024, pero además, porque implementar el procedimiento de renovación de la Comisión Operativa Estatal, “afectaría labores partidistas dirigidas a la selección de candidaturas”.

Los magistrados electorales respaldaron la resolución emitida por la presidenta del TET, Claudia Salvador Ángel, al calificar como inoperantes e ineficaces los argumentos esgrimidos por Armando Rosete Escobar y otras personas, quienes señalaban que Movimiento Ciudadano afectaba sus derechos político-electorales, porque la dirigencia nacional no había implementado el procedimiento de renovación de la Coordinación Estatal de la Comisión Operativa Estatal, y porque eso mismo les impedía postularse para integrar la nueva dirigencia e incluso participar como personas candidatas a cargos de elección popular.

“La no renovación de la Comisión Operativa Estatal no afecta los derechos político–electorales de las personas militantes que impugnan, porque podrán participar en cuanto se emitan las convocatorias para la elección de personas dirigentes y candidaturas a cargos de elección popular”, establece la sentencia aprobada por el Pleno del TET.

Además, respecto a la petición de declarar la prescripción del mandato de Rivas Corona al frente de los trabajos de Movimiento Ciudadano, los magistrados declararon su improcedencia.

“La pretensión última de las partes actoras es que se revoque la resolución impugnada y ordene renovar la Comisión Operativa Estatal (el cambio). Pero para alcanzar tal objetivo, quienes demandan debieron refutar eficazmente las razones que dio la Comisión de Justicia para negar su pretensión, consistentes en esencia es señalar que al haber iniciado el proceso electoral 2023 – 2024, implementar el procedimiento de renovación del órgano estatal afectaría los trabajos partidistas de selección de candidaturas. No obstante, las personas actoras no controvirtieron eficazmente las razones de la Comisión de Justicia, por lo que la declaración de que prescribió el cargo de Refugio Rivas Corona no tiene ningún efecto práctico por no ser relevante para alcanzar la pretensión planteada”.