TET da por concluido el proceso electoral 2020–2021

En sesión extraordinaria virtual, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) dio por concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021 al no existir medios de impugnación pendientes por resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con los registros que cuenta el Tribunal y después de haber realizado una consulta sobre los medios de impugnación remitidos a la Sala Regional y a la Sala Superior del TEPJF, los expedientes electorales relacionados con el proceso electoral local han sido resueltos en tiempo y forma.

No obstante, el presidente del TET, José Lumbreras García reconoció que aún hay Procedimientos Especiales Sancionadores que deben ser remitidos al Tribunal para su resolución, sin embargo, enfatizó que estos no son considerados medios de impugnación que puedan influir en la integración de las autoridades electas, pues el artículo 112 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala indica que el proceso electoral correspondiente concluye con la última resolución que emitan las autoridades electorales jurisdicciones relativa a los medios de impugnación interpuestos.

- Anuncio -

“Se puede considerar que los medios de impugnación que fueron propuestos en este Tribunal y que fueron motivo de la cadena impugnativa ante el Tribunal Electoral Federal han sido resueltos sin quedar ningún pendiente”, expresó.

Por lo anterior, la magistrada y los magistrados del TET declararon totalmente concluidos los expedientes del proceso electoral 2020–2021, ordenando a la Secretaría de Acuerdos informar de ello al Instituto tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Por otro lado, se emitió una amonestación pública contra el Partido Impacto Social SÍ, por la probable comisión de actos anticipados de campaña, al realizar una pinta de una barda con propaganda electoral en lugar prohibido, específicamente en equipamiento ferroviario ubicado en el municipio de Amaxac de Guerrero.

Finalmente, se sobreseyeron los procedimientos especiales sancionadores en contra de Fabiola Sue Nava Morales y María Anita Chamorro Badillo, otrora candidatas al cargo de titular de la presidencia municipal de Yauhquemehcan, respectivamente, por la probable comisión de actos anticipados campaña; asimismo, se denunció a los partidos políticos Revolucionario Institucional y Morena por culpa in vigilando por no cumplirse con el elemento temporal necesario para poder estudiar si los hechos denunciados en cada uno de ellos constituyen o no actos anticipados de campaña, es decir, que los mismos se hayan realizado antes del inicio de la etapa legal establecida para tal efecto.