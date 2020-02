TET: cumplió PEST y elección de comités directivos distritales será por voto secreto

El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) dio por cumplida su sentencia respecto a la obligación del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) de establecer que las votaciones y los procedimientos para elegir integrantes de sus comités directivos distritales, sean a través del voto secreto de sus miembros.

De acuerdo con la nueva convocatoria del PEST para celebrar Congresos Políticos Distritales para elegir a los integrantes de los Comités Directivos en los distritos electorales locales I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV, se desprende que la elección de integrantes de cada comité directivo distrital se llevará a cabo por voto libre, personal, directo y secreto.

La misma convocatoria establece que la emisión del voto se llevará a cabo a través de boletas electorales, las cuales deberán estar debidamente foliadas; que los resultados de la votación serán conforme al escrutinio y cómputo que realicen los integrantes de las mesas receptoras de votación, quienes colocarán las hojas de resultados en lugar visible del centro de votación; y que se instalará una mesa receptora de votación por cada Congreso Político Distrital en las sedes señaladas para ello, y en la misma se instalará una urna en la que se depositarán las boletas electorales para elegir Comité Directivo Distrital.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, el pleno del TET ordenó al PEST modificar su convocatoria para elegir a los Comités Directivos Distritales con cabecera en Natívitas, Zacatelco, San Pablo del Monte, Huamantla, Calpulalpan, Tlaxcala, Yahuquemehcan, Teolocholco, Tlaxco, Huamantla, Ixtacuixtla y Chiautempan, con el propósito de que las nuevas dirigencias distritales sean elegidas mediante el voto libre, directo y secreto de quienes participen en la elección.

Al resolver el expediente TET–JDC–107/2019 y acumulados, los magistrados Luis Manuel Muñoz Cuahutle y José Lumbreras García subrayaron que el voto abierto en asamblea que establecía la convocatoria era ilegal por lo establecido en el artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos, situación por lo que votaron porque la convocatoria debía ser modificada por el PEST. En esa circunstancia, acordaron la realización del engrose respectivo, debido a que el expediente tuvo el voto particular del magistrado Miguel Nava al pronunciarse por la validación de la convocatoria de ese instituto político.

Por otra parte, los integrantes del ayuntamiento de Ixtacuixtla recibieron una amonestación pública por incumplir un acuerdo plenario del TET, en el sentido de elaborar un reglamento relativo a sus delegaciones municipales, pese a que les fue otorgado un periodo de 90 días naturales. Y es que, transcurrido ese tiempo, si bien el ayuntamiento manifestó que no contaba con la infraestructura necesaria para elaborarlo, los magistrados subrayaron que ello no le exime de dicha obligación, situación por la cual le otorgaron un nuevo plazo de 15 días naturales y tres días hábiles, pese a lo cual tampoco cumplieron al no haber elaborado, siquiera, un plan de trabajo calendarizado.

Los magistrados también amonestaron al presidente municipal de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, por incumplir un requerimiento solicitado por el TET para que remitiera información y documentos dentro de la instrucción del juicio TET–JDC–001/2020. Este recurso fue interpuesto por los regidores Rocío Escalona Hernández y Daniel Elesban Jiménez Tlachi, entre otras cosas por la negativa del alcalde de entregar aguinaldo de los años 2017, 2018 y 2019.

Finalmente, los magistrados declararon la inexistencia de violencia política de género contra dos regidoras del ayuntamiento de Ixtacuixtla por parte del alcalde Rafael Zambrano Cervantes, porque del estudio de las constancias del expediente respectivo, entre las que se encontraron diversos requerimientos realizados por el Tribunal, “no se pudo verificar que en la reunión en la que estuvieron presentes las regidoras el 14 de octubre de 2019 junto con otros regidores y el presidente municipal, cuando tocaron el tema de la remoción y/o reasignación de la asesora de regidores, el edil no les permitió exponer de manera libre sus posiciones, propuestas e intervenciones”.