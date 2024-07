TET confirmó elecciones de Tetlatlahuca y Papalotla; declaran improcedentes los juicios de impugnación

Por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) confirmó los resultados de la elección de los municipios de Tetlatlahuca y Papalotla, con lo cual reconoció los triunfos del morenista Hugo Mendoza Salazar y del priista con Sergio Lara Muñoz, quienes resultaron ganadores, respectivamente, en esas dos Comunas.

La víspera, al resolver juicio electoral en contra de la elección a la presidencia municipal de Papalotla, a través del cual la ex candidata a presidenta de esa alcaldía, Zura Muñoz Neri, pidió la nulidad de la elección al denunciar que existió error en la computación de los votos de 15 casillas, con lo cual se habían vulnerado de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia imparcialidad, objetividad y equidad, los magistrados electorales rechazaron dicha posición.

Lo anterior porque la denunciante “no aporta elementos que esta autoridad pueda verificar respecto de una conducta dolosa por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla…pues para que el error sea determinante, es necesario que se acredite que el resultado de la votación computada de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos, lo que en el caso no se acredita como se demuestra en con los resultados finales obtenidos del Cómputo Municipal”.

Por ello, los magistrados, por unanimidad de votos, determinación confirmar los resultados de la elección en donde el abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, postulado por el PRI, ganó la contienda.

De igual forma, en el caso de la impugnación de la elección de Tetlatlahuca, promovida por el entonces candidato a esa alcaldía por el Partido del Trabajo (PT), Jesús Pérez Martínez, a fin de controvertir la declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría de la elección de integrantes del ayuntamiento en favor de la fórmula postulada por Morena, por la presunta recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por la ley, los magistrados

Sin embargo, los magistrados determinaron como infundado el agravio, pues del análisis del encarte, el acta de escrutinio y cómputo y del informe solicitado al partido político Morena, demostró que la persona que en su momento fungió como integrante de casilla no era funcionaria de ese partido, pues “al momento de ser insaculada y seleccionada para ser funcionaria de casilla ya no ocupaba cargo alguno en ese instituto político”, por lo que no hubo ninguna infracción a la norma, confirmando la validez de la elección.