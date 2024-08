Terminó la LXIV Legislatura de Tlaxcala con más pena que gloria

Con más pena que gloria, así concluyó el mandato constitucional de los integrantes de la LXIV Legislatura local, la cual estuvo marcada por su excesiva proclividad hacia el gobierno estatal; tal fue ésta, que entre los mismos diputados denunciaron, en su momento, que hicieron las veces de oficina de trámite del Ejecutivo local.

- Anuncio -

Es una tradición afirmar que la actual Legislatura es la peor de la historia, en su descargo, pese a esa obediencia y proclividad, sortearon los tiempos.

En la sesión de clausura de Legislatura, la última de su mandato, ahora sí llegaron todos. Algunos con alegría, otros más con caras largas, en especial a los que se les acabó “el encanto” y sueño de ser diputados.

A algunos, seguro se les echara de menos, a otros, como si nunca hubieran pisado el Palacio Legislativo; ¡vaya!, como el obligo, “ni sirvieron ni estorbaron”, eso sí, cobraron muy, pero muy bien.

- Advertisement -

Ahí estaban los que ya se fueron, como la diputada Mónica Sánchez Angulo; el ex líder magisterial, Lenin Calva Pérez; Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Lupita Cuamatzi Aguayo, Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes –tras dos legislaturas, se le terminó el cargo– y María Guillermina Loaiza Cortero.

También se fueron los morenistas que no lograron la reelección vía representación proporcional como Marcela González Castillo, quien no se reincorporó a su encargo con la esperanza de que la justicia federal electoral le regresara a su efímera reelección, y Rubén Terán Águila –que no llegó a la clausura–; su correligionario Jorge Caballero Román, los priista Fabricio Mena Rodríguez y Olivia Guzmán Tlalmis, suplente de la otra vez legisladora Blanca Águila Lima; el panista José Gilberto Temoltzin Martínez; el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, la aliancista Laura Alejandra Ramírez Ortiz, además de Dulce García, suplente de Diana Torrejón, quien que ya no regresó a su curul tras su triunfo en la alcaldía de Tlaxco.

Los congresistas, que se caracterizaron por sus declaratorias patrimoniales, como del Atole de Judas, las quesadillas de Nopalucan, la celebración de la Semana Santa de Chiautempan, entre otros, se le olvidó despenalizar el aborto, una reforma electoral o tipificar diversos delitos contra las mujeres, se proclamaron como “una de las legislaturas más productivas”.

- Advertisement -

En voz del presidente de la Comisión Permanente, el panista José Gilberto Temoltzin, antes de terminar su mandato, y en la sesión de la clausura del periodo de la Comisión Permanente, presumió que en esta Legislatura “nos hemos enfrentado a diversos retos a lo largo de este tiempo, sin embargo, el consenso y la comunicación constante entre las diversas fuerzas políticas, ha propiciado que la resolución de asuntos avance y la toma de decisiones que benefician a las familias tlaxcaltecas.

“A lo largo de esta Legislatura, cada una de las y los diputados integrantes, aportó su experiencia y dedicación en cada momento crucial; el trabajo parlamentario en comisiones, dio como resultado proyectos terminados y consensados, sin embargo, esto no impidió que, ante esta tribuna, algunos legisladores presentaran sus puntos de vista respecto a determinados asuntos; como lo he referido, el debate parlamentario es vital en el consenso, nunca debe percibirse en sentido contrario, sino que debe reconocerse como un logro en los sistemas democráticos.

Y a título personal, afirmó que “como oposición, reitero que la participación de mis compañeras y compañeros diputados, en esta Legislatura, es testimonio de que las oposiciones actúan responsablemente, cuando las causas son justas y en beneficio de los Tlaxcaltecas, asimismo, que el dialogo abierto, es la mejor vía para el buen desempeño del Congreso del estado”.

Y al final, los que se asumieron, solo en el dicho, como representantes del pueblo, así se fueron, con más pena que gloria, eso sí, echándose múltiples porras.