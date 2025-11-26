Terminó la COP30, ¿y qué implica para México?

Luego de dos semanas de reuniones públicas y a puerta cerrada, se acabó la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en Belem, Brasil, y a la que se comenta que asistieron representantes de 198 países. En general, se considera que estas Conferencias son importantes porque reúnen a delegados de casi todos los países del mundo para negociar metas globales para enfrentar el cambio climático, presentar sus planes nacionales para contribuir a esas metas y para informar sobre los avances logrados hasta el momento.

Para esta reunión, ya la número 30, las tendencias oficiales apuntaban hacia el establecimiento de una nueva meta financiera de 1.3 billones de dólares para acciones climáticas que se manejaran con transparencia; que los países presentaran Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC) hacia el 2035 más ambiciosas que las anteriores y con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas; que se acordaran indicadores para la Meta Global de Adaptación y mecanismos de financiamiento para las naciones en desarrollo; y mecanismos, también financieros y de proceso, para garantizar transiciones justas para las y los trabajadores y países afectados por los cambios que se tengan que llevar a cabo.

Y por parte de las demandas ciudadanas mundiales, entre varias, se impulsaron dos puntos grandes de agenda: la eliminación progresiva y equitativa de los combustibles fósiles para alcanzar el objetivo de cero emisiones para el 2050 y la transición a energías renovables; y fortalecer y proteger los derechos de los pueblos, grupos y organizaciones que cuidan la naturaleza para construir sociedades resilientes.

Sin embargo, aunque habrá que leer los documentos finales con detenimiento, en voz de Alejandro Alemán, coordinador de la Red de Acción Climática de América Latina, “Es altamente positiva la adopción del mecanismo de transición justa que incorpora un adecuado lenguaje de derechos humanos, derechos de comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores, entre otros grupos altamente vulnerables (…) Sin embargo, la COP quedó debiendo en términos de otras variables que forman parte del esquema de justicia climática, al que nosotros las organizaciones de la sociedad civil de la región hemos venido aspirando y demandando, entre ellos el financiamiento para la adaptación, el financiamiento para el abordaje para las pérdidas y daños y el lenguaje en relación a la salida de los combustibles fósiles.” Ante esto último y sobre el problema de la deforestación, que tampoco se abordó en el documento final, se publicó que Brasil propuso la creación de una hoja de ruta para cada tema, aplaudidas por el pleno, pero con estatus jurídico ambiguo pues irían por fuera de la COP.

Y bueno, más allá de las limitaciones en los resultados de la COP30, México fue allá a presentar su documento de Contribución Nacional (NDC) frente al cambio climático. En la opinión del biólogo y activista Raúl Benet, la NDC de México “tiene virtudes profundas: metas absolutas (no porcentuales), mayor transparencia, un proceso participativo bastante genuino y una incorporación explícita de género, derechos humanos, juventudes e infancias (…) es un documento mucho mejor construido que los anteriores.” Con esto se refiere a que el país se compromete a reducir las emisiones de CO 2 de 574 (actuales) hasta 364 millones de toneladas para 2035, que incorpora por primera vez ejes sobre Seguridad, Pérdidas y Daños, Política Climática Transversal (género, derechos humanos, transición justa) y un Entorno Habilitador.

Y dice Raúl Benet que México presenta una NDC “más humana, más ambiciosa (…) pero también con un Plan México que no está alineado con esa ambición.”, según el mismo decir de la titular de la Semarnat que afirmó que “Si no integramos la NDC con el Plan México, las emisiones aumentan…” Y, en efecto, en la diapositiva que acompaña la publicación (la que mostraba la secretaria en ese momento) se anota que, de seguir la tendencia del Plan México las emisiones, en vez de reducir, llegarán a pronto 668 millones de toneladas de CO 2 . “El Plan México –dice la investigadora y activista Areli Sandoval– no está alineado con la respuesta necesaria ante la crisis climática ni con las obligaciones de México para respetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.”

De ahí la necesidad de insistir constantemente en la exigencia de alinear la política económica (Plan México) con la política socioambiental (NDC), y de denunciar las aberraciones que gobiernos como el de Tlaxcala están cometiendo a diario al promover la inversión industrial y la urbanización indiscriminadas en nuestro territorio.