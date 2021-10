Termina Congreso relación laboral con 34 familiares y recomendados de ex diputados; plazas serán negociadas

El Congreso del estado determinó “suspender” las 34 plazas laborales creadas al final de la pasada legislatura y asignada a hijos, sobrinos, esposas y demás familiares de los entonces diputados locales; sin embargo, la cancelación de las plazas dependerá del litigio y fallo de la justicia laboral o bien, de las negociaciones con la representación sindical, confirmó el presidente del Comité de Administración de la LXIV Legislatura local, Vicente Morales Pérez.

Es más, el legislador admitió que, a dos meses de haber iniciado la presente legislatura, “varios” de los ahora 34 ex trabajadores del Congreso local nunca fueron conocidos por los actuales diputados, pues no acudían a laborar al Palacio Legislativo, ya que se encontraban en calidad de “comisionados”.

Por ello y por una estrategia jurídica, admitió que a esos ex trabajadores no les fueron cubiertos los salarios y prestaciones correspondientes a la última quincena del mes de octubre, pues dicho pago se efectuará hasta que concreten el acuerdo o negociación del finiquito de la relación laboral con los ahora ex empleados del Poder Legislativo.

Como se recordará, en la recta final del mandato de los integrantes de la LXIII Legislatura se conoció que asignaron 34 nuevos plazas labores adscritas al sindicato 7 de mayo; la mayoría de esos espacios fueron entregadas a hijos, sobrinos, esposas, hermanas y demás familiares y amigos de la mayoría de los entonces congresistas.

Ante ello, los diputados locales, por acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política decidieron iniciar con el análisis jurídico de las mismas, determinando que las mismas eran improcedentes, pues además de la forma “ilegal” en que fueron otorgadas, tampoco existía la suficiencia presupuestal para cubrirlas.

El pasado viernes, el último día laboral del mes de octubre, la mayoría de los 34 trabajadores fueron notificados por personal de la Secretaría Administrativa del Congreso local que su relación laboral con el Poder Legislativo había concluido desde ese día.

Entrevistado al respecto, el presidente del Comité de Administración confirmó la determinación al asegurar que después del estudio correspondiente, detectaron ilegalidades e irregularidades en la asignación de los espacios, así como la falta de recursos para hacer frente a esos espacios.

“Se concluyó qué había insuficiencia presupuestal, porque no hay una partida de recursos para estos trabajadores y se detectaron algunas inconsistencias e irregularidades en las asignaciones de plazas, por lo que se determinó qué habría que terminar estás relaciones laborales y darle seguimiento jurídico que corresponde; no se puede decir que definitivamente están canceladas estas plazas, se tomó esa de suspender y como ya viene el proceso legal correspondiente”, explicó.

Morales Pérez abundó que debido a que la cancelación de plazas es un tema en el que cual “seguramente intervendrán las instancias jurisdiccionales, pues seguramente nos van a demandar”, el Congreso del estado entablará el diálogo con los ex trabajadores para acordar su finiquito y también con el sindicato 7 de Mayo.

“Se va a entrar a una etapa de diálogo con los trabajadores y con el sindicato para ver en definitivo cómo queda esta situación; no se puede adelantar que ya quedan canceladas se platicará con ellos y con el sindicato, pero lo que es un hecho es que la relación laboral entre las 34 personas que nos dejaron y nosotros está terminada, el tema de las plazas se definirá con el sindicato, porque es un asunto que no depende de una decisión del Congreso, vamos a entrar a una etapa de diálogo y negociación”, explicó.

Respecto a la falta de pago de la última quincena a estos 34 ex trabajadores, el diputado de Morena refirió que ésta será cubierta una vez que concreten la negociación y el acuerdo que dé fin a la relación contractual,

“El pago de la quincena y algunos conceptos se cubrirán, también si hay cualquier pendiente por cubrir y el monto que nos vamos a gastar por el finiquito va depender de la posición que asuman los trabajadores y los conceptos que pidan, de es va a depender, pero hay todo toda la disposición del Congreso del estado para dialogar con los trabajadores, como con el sindicato y llegar a un acuerdo, pero si hay alguna demanda laboral y hay que ir a los tribunales, pues ya dependerá del resolutivo y el fallo queman emita la autoridad jurisdiccional; seguramente por parte del sindicato va haber algún posicionamiento, pero estamos abiertos al diálogo para poner un punto de coincidencia para efecto de liquidar y pagar lo que proceda”, detalló.

En tanto, el legislador reconoció que, de parte de la parte patronal, no llegó conocer a los 34 trabajadores que recientemente lograron o les asignaron la plaza, pues reveló que una parte de ellos encontraban comisionados en sindicato o en otras instancias.

“Tengo que reconocer que algunos no estaban elaborando en el Congreso, por eso no pudimos tener la comunicación con los 34, porque había muchos comisionados, toda vez que cuando llegamos vivimos esta situación y desde el inicio se encontraron algunas irregularidades, pero no se tuvo el dato certero de quiénes estaban comisionados ni donde, pero, muchos de ellos nunca los vimos; desde un principio esto tuvo el tufo de la ilegalidad”, acotó.