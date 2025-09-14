Domingo, septiembre 14, 2025
Terence Crawford conquista el cinturón “Nahui Huey Altepemeh”, símbolo de Tlaxcala

La Redacción

En una noche histórica para el boxeo mundial, el estadunidense Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

Con este triunfo, el pugilista de Estados Unidos se llevó a casa el cinturón conmemorativo “Nahui Huey Altepemeh”, pieza artesanal que representa la fuerza de la tradición, el talento creativo y el orgullo de una tierra con raíces ancestrales.

Elaborado por las artesanas tlaxcaltecas Jaqueline España Capilla, Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan y Ricardo Hernández Xochitemol, el cinturón proyecta al mundo al estado como referente de identidad y creatividad en el ámbito deportivo internacional.

El combate, celebrado en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, ante más de 65 mil aficionados, marcó el fin del reinado del Canelo Álvarez y el ascenso de Crawford como triple campeón indiscutido.

El cinturón “Nahui Huey Altepemeh”, cuyo nombre en náhuatl evoca a los “Cuatro Grandes Señoríos”, fue concebido como un homenaje a la historia y cosmovisión de Tlaxcala. Su diseño incorpora elementos simbólicos de los pueblos originarios, técnicas artesanales locales y materiales que reflejan la riqueza cultural del estado.

Con esta victoria, Terence Crawford no solo se lleva los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB, sino también un emblema que proyecta a Tlaxcala ante los ojos del mundo. El cinturón se convierte así en un embajador de identidad, mostrando que el deporte puede ser también un vehículo de memoria, arte y pertenencia.

Desde el primer asalto, Crawford mostró movilidad, precisión y estrategia, neutralizando los ataques de Álvarez y conectando combinaciones que inclinaron las tarjetas a su favor. Aunque el mexicano intentó acortar distancias y buscar el nocaut en los últimos rounds, el dominio técnico del estadunidense fue evidente.

Al finalizar el combate, los jueces otorgaron la victoria a Crawford con puntuaciones de 116–112, 115–113 y 115–113. Con este resultado, el boxeador de Nebraska mejora su marca a 42 victorias sin derrotas y se consagra como uno de los grandes de todos los tiempos.

