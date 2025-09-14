Terence Crawford conquista el cinturón “Nahui Huey Altepemeh”, símbolo de Tlaxcala

En una noche histórica para el boxeo mundial, el estadunidense Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

Con este triunfo, el pugilista de Estados Unidos se llevó a casa el cinturón conmemorativo “Nahui Huey Altepemeh”, pieza artesanal que representa la fuerza de la tradición, el talento creativo y el orgullo de una tierra con raíces ancestrales.

Elaborado por las artesanas tlaxcaltecas Jaqueline España Capilla, Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan y Ricardo Hernández Xochitemol, el cinturón proyecta al mundo al estado como referente de identidad y creatividad en el ámbito deportivo internacional.

El combate, celebrado en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, ante más de 65 mil aficionados, marcó el fin del reinado del Canelo Álvarez y el ascenso de Crawford como triple campeón indiscutido.

El cinturón “Nahui Huey Altepemeh”, cuyo nombre en náhuatl evoca a los “Cuatro Grandes Señoríos”, fue concebido como un homenaje a la historia y cosmovisión de Tlaxcala. Su diseño incorpora elementos simbólicos de los pueblos originarios, técnicas artesanales locales y materiales que reflejan la riqueza cultural del estado.

Con esta victoria, Terence Crawford no solo se lleva los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB, sino también un emblema que proyecta a Tlaxcala ante los ojos del mundo. El cinturón se convierte así en un embajador de identidad, mostrando que el deporte puede ser también un vehículo de memoria, arte y pertenencia.

Desde el primer asalto, Crawford mostró movilidad, precisión y estrategia, neutralizando los ataques de Álvarez y conectando combinaciones que inclinaron las tarjetas a su favor. Aunque el mexicano intentó acortar distancias y buscar el nocaut en los últimos rounds, el dominio técnico del estadunidense fue evidente.

Al finalizar el combate, los jueces otorgaron la victoria a Crawford con puntuaciones de 116–112, 115–113 y 115–113. Con este resultado, el boxeador de Nebraska mejora su marca a 42 victorias sin derrotas y se consagra como uno de los grandes de todos los tiempos.