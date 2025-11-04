Tercer Congreso NUMET busca fortalecer la reflexión y el intercambio de experiencias educativas

Durante la inauguración del Tercer Congreso del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET), la jefa del Departamento de Formación Continua para Docentes y Directivos de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Adriana Carro Olvera destacó que este encuentro “se convierte en un espacio de encuentro, discusión e intercambio de experiencias que impulsa la reflexión y el diálogo sobre los retos que afrontamos colectivamente en la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Subrayó que el congreso busca fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, directivos y estudiantes, “porque este Congreso lo hacen ustedes; es el Congreso de la ciudadanía y de todos los tlaxcaltecas y las tlaxcaltecas”, afirmó.

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) fue sede este martes del acto inaugural del Tercer Congreso NUMET, organizado por la SEPE. Este encuentro tiene como propósito fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre los retos que enfrenta la comunidad educativa en la entidad, así como enriquecer la comprensión y práctica educativa en todos los niveles y modalidades.

Durante la ceremonia inaugural, se destacó que el Congreso NUMET constituye un espacio de encuentro y discusión para las figuras educativas, investigadores y sociedad civil interesada en la transformación del sistema educativo estatal. A lo largo del mes de noviembre se desarrollarán seis jornadas regionales en diferentes instituciones de educación superior de Tlaxcala, con conferencias magistrales, ponencias, talleres, exposiciones científicas y actividades culturales.

En representación del titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández, Adriana Carro destacó que el evento se enmarca dentro de una visión de humanismo mexicano y de transformación pedagógica que busca consolidar redes de colaboración entre docentes, directivos, estudiantes e investigadores.

La funcionaria informó que las seis sedes del Congreso se realizarán en el ITST, la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT) en Ixtenco, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Calpulalpan, el Instituto Tecnológico de Apizaco, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Centro Cultural Universitario de la UATx.

Cada sede ofrecerá ponencias y actividades vinculadas con los campos formativos del sistema educativo nacional, en temas como aprendizaje STEM, educación intercultural, estudios de género, arte, ciencia e inteligencia artificial en educación.

Asimismo, se realizarán actividades paralelas como la Tercera Olimpiada STEM Plus, el Encuentro Académico Proni, la Expo Ciencias de Educación Media Superior y Superior, Juventudes Forjando una Nueva Historia, y la Tercera Feria Estatal del Libro, que contará con la participación de 32 editoriales.

Durante su intervención, Luz Vera Díaz, directora del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó el papel del Congreso como un espacio para el crecimiento colectivo. “Estamos en una época de transformaciones, de cambios y de mujeres, que representa una renovación, un impulso de cambio y un compromiso por la igualdad y la justicia social”, señaló.

Vera Díaz agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por su impulso a la educación en Tlaxcala y reconoció la labor del secretario Homero Meneses en la consolidación del proyecto NUMET, que —dijo— “ha sido una tendencia a nivel nacional”.

Subrayó además la importancia de acercar el Congreso a distintas regiones del estado para descentralizar las oportunidades de formación docente y fortalecer los vínculos entre las instituciones. “Estamos convencidos de que con los hechos podemos inspirar a quienes nos siguen y fomentar nuevas generaciones libres, críticas y conscientes”, añadió.