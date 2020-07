Terapias de conversión sexual son poco visibles en Tlaxcala; discurso religioso, peligroso: Muñoz

Si bien la práctica de las llamadas “terapias de conversión” de la orientación y preferencia sexual de las personas no existe como tal en Tlaxcala, hay un discurso religioso que condena la homosexualidad y somete a sus fieles a un estrés psicológico, principalmente, aseveró Diego Muñoz Jiménez, integrante del Comité Orgullo Tlaxcala.

El viernes pasado el Congreso de la Ciudad de México aprobó la imposición de penas de hasta cinco años de prisión y 100 horas de trabajo a favor de la comunidad, por este tipo de prácticas que impliquen el uso de la violencia física, psicoemocional o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Por supuesto estos métodos en el estado no son tan visibles, sin embargo, al prohibirse en la capital del país, muy seguramente los grupos o ‘clínicas’, buscarán operar en las periferias”, advirtió el también activista.



En el caso de Tlaxcala –resaltó–, “los pastores religiosos, sobre todo cristianos, siguen diciendo que la homosexualidad es antinatural y que Dios puede ‘curar’, someten a un estrés, sobre todo de tipo psicológico, pues condenan al infierno y demás si no hay arrepentimiento y se vuelve al ‘buen’ camino”.

Lo peligroso de este discurso por parte de esos líderes en jóvenes que apenas comienzan a descubrir su sexualidad, es que limita el pleno desarrollo de la misma, “ya que consideran todavía que la homosexualidad es una enfermedad”, incluso hay psicólogos que mezclan su fe con la profesión, acentuó.

Reconoció que a diferencia de la Ciudad de México, “el camino en Tlaxcala es mucho más largo” para lograr una legislación como la recientemente validada en ese lugar.

“Tan solo hay que voltear a ver la necesidad de legalización del matrimonio igualitario en el estado, que desde el año 2009 estamos impulsando y hasta ahora nada de nada, seguimos quedándonos rezagados en muchos aspectos. De hecho, en un Parlamento Juvenil un chico impulsó el tema pero se quedó ahí”, lamentó.

Por supuesto –contestó– nos interesa que también se legisle sobre las terapias de conversión, pero primero hay que lograr la respuesta a los pendientes “y después continuar dando más pasos” respecto al reconocimiento de derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+).

Anotó que existen testimonios de integrantes de este colectivo a quienes sus familiares “los han llevado con los pastores para que oren por ellos y puedan salvar su alma”.

Muñoz Jiménez subrayó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha eliminado de sus catálogos de enfermedades mentales, tanto a la homosexualidad como a la transexualidad, y que en este momento ya se cuenta “con grandes herramientas para poder acceder a la información adecuada sobre el tema”.

Consideró necesaria la orientación a padres de familia “para que vean que sus hijos, sobrinos, primos, nietos con sexualidad diferente a la heterosexual, no están enfermos y no hay nada que curar. Sobre el credo religioso creo que todos tenemos siempre la necesidad de buscar el ámbito espiritual, pero que sea a aquel que habla de amor, a aquel Dios o Dioses que no niegan derechos que no condenan al diferente”.