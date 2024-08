TEPJF revoca fallos del TET; confirma triunfo del PRI en Xiloxoxtla y deja fuera a González de pluris

Por unanimidad de votos, el pleno de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la anulación de las elecciones del ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla y confirmó el triunfo de la priista Yazmín Jiménez Rugerio.

De igual forma, revocaron la asignación de diputaciones plurinominales al anular la curul otorgada por esa vía a Morena a favor de Marcela González Castillo.

La noche de este domingo, los magistrados resolvieron una serie de juicios interpuestos para controvertir diversas resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que, en una de ellas, decidió anular la elección del ayuntamiento de Xiloxoxtla por presuntamente existir violencia política de género en contra de una de las candidatas a presidenta municipal.

En la resolución, de la cual fue ponente la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, se determinó que no existió violencia política contra las mujeres en razón de género, pues “la sentencia impugnada (emitida por el TET) no fue exhaustiva, pues no estudió de manera completa la violencia acusada sobre la base de que había ocurrido un ataque en el domicilio de una de las candidatas. Al revisar dicha cuestión y después de analizar documentación solicitada por la magistrada durante la instrucción de estos juicios, se advierte que dicho ataque sí está acreditado, pero no es posible advertir que hubiera tenido relación con las campañas que realizaba la candidata, ni es posible tener certeza de que hubiera tenido un impacto determinante en la elección”.

Por ello, concluyó que el TET determinó de manera incorrecta la actualización de violencia política contra las mujeres por razón de género como causa de nulidad de la elección, por lo que revocó la anulación de esos comicios y confirmó el triunfo de la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, en especial de la priista Yazmín Jiménez Rugerio.

De la misma manera, los magistrados federales determinaron revocar el acuerdo del Tribunal Electoral de Tlaxcala que convalidó la nueva asignación de diputaciones de representación proporcional que hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que dio una curul por esta vía a Morena, para la diputada con licencia Marcela González Castillo.

“Se declara fundado el agravio al estimar que, con la última emisión del acuerdo del ITE se generó una sobrerrepresentación al partido político Morena. Esto es así porque, con base en la emisión de diputaciones de mayoría relativa y una diputación por representación proporcional, lo que dio como resultado un total de ocho diputaciones, lo que origina que el partido se encuentre sobrerrepresentado. De ahí que, se propone revocar la sentencia”, refiere el fallo.

Con ello, los magistrados determinaron que deberá prevalecer la primera asignación de diputaciones de representación proporcional, que fue de la siguiente manera: PT dos curules para Silvano Garay Ulloa –quien lleva como suplente a su hijo Silvano Garay Loredo– y Maribel Cervantes Hernández, madre del actual congresista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Mientras que el PAN llega con Miriam Martínez Sánchez; PRI, una diputación para la reelección de Blanca Águila Lima; PRD, una también para la presidenta municipal de Benito Juárez y exdiputada local, Laura Yamili Flores Lozano y PVEM otra curul para Soraya Noemí Bocardo Phillips, quien fue registrada como parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

El resto de las curules son para Fuerza por México Tlaxcala para la actual legisladora Reyna Flor Báez Lozano; Partido Alianza Ciudadana, para el exgobernador Héctor Ortiz Ortiz; Movimiento Ciudadano, para Sandra Guadalupe Aguilar Vega y Nueva Alianza Tlaxcala recuperó su curul para Engracia Morales Delgado.

De igual manera, en la misma plenaria, los magistrados confirmaron el triunfo de David Martínez del Razo como diputado local en el distrito 08, con cabecera Contla de Juan Cuamatzi, a pesar de que reconocieron que existieron inconsistencias en jornada electiva.