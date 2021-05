Confirma TEPJF candidatura de Cuellar; sobresee juico en su contra

Por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro de Lorena Cuéllar Cisneros como candidata al gobierno del estado por la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, al sobreseer el recurso de impugnación promovido en contra de éste.

Si bien, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, SUP-JDC-796/2021, promovido por Parménides Ortiz Cano, establecía revocar el acuerdo del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por el que declaró improcedente una impugnación en contra de la designación de Lorena Cuéllar y ordenaba un nuevo análisis, cuatro de tres magistrados decidieron sobreseer el mismo.

En su momento, Ortiz Cano, quien se registró como precandidato en el proceso interno de Morena, impugnó la selección de la candidatura a la gubernatura del estado de Tlaxcala, así como el acuerdo ITE-CG101/2021 emitido por el Instituto Electoral de Tlaxcala, mediante el cual, se aprobó la candidatura de Lorena Cuellar Cisneros al referido cargo de elección popular, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, al considerar que no hubo claridad en la nominación.

- Anuncio -

En el resolutivo, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ponente del caso, propuso revocar al acuerdo, y “declarar fundado el agravio toda vez y tal como lo sostiene el actor, su verdadera intención era en controvertir el acuerdo del ITE, sin que del análisis de la resolución combatida se advierta tal estudio, lo que hace evidente que la resolución fue incongruente con la litis y demanda, es por ello que se propone revocar la sentencia y se ordena al TET emita nueva resolución fundada y motivada”.

Sin embargo, a decir de los magistrados que hicieron mayoría, no era procedente ni analizar el caso, en virtud de que el promovente de la impugnación es un varón y, desde inicio, Morena reservó la candidatura de Tlaxcala para una mujer, a fin de cumplir con la paridad de género, por lo que, al no verse controvertido esa decisión, ésta quedó firme, de ahí que no había lugar a la inconformidad de Ortiz Cano.

Al respecto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue uno de los que votó por sobreseer el caso, al puntualizar que “estamos ante la presencia de una inviabilidad de los efectos jurídicos. Recordemos que justamente en cumplimiento de un mandato constitucional, la coalición denominada Juntos Haremos Historia en Tlaxcala determinó postular a una mujer para el cargo de gobernadora en Tlaxcala. De esa manera es evidente que la inviabilidad aplica, se actualiza en este caso, ya que de acogerse la misma implicaría trastocar el principio de paridad de género implementado por los partidos políticos que integran esa coalición y supondría postular a un hombre en un espacio que debería de corresponder a una mujer. En ese sentido, me apartaré del proyecto que se nos propone y votaré en contra”.

Con ello, los magistrados electorales federales confirmaron la designación de Cuéllar Cisneros como candidata al gobierno de Tlaxcala por Morena y a su vez, como abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala que integran con PT, PVEM, Encuentro Social Tlaxcala y Nueva Alianza Tlaxcala.