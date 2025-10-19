Domingo, octubre 19, 2025
Teolocholco sin terrenos para donar al programa Viviendas del Bienestar

Juan Luis Cruz Pérez

La síndica del municipio de San Luis Teolocholco, Lilia Salamanca Xicohténcatl informó al Poder Legislativo que este municipio carece de un predio para la construcción de Viviendas del Bienestar, programa auspiciado e impulsado por la presidencia de la República. 

A través de un documento que envió al Congreso local, la representante legal de esa comuna refiere que el predio denominado “Iscamanitla, ya no está sujeto a desincorporación ya que no cumplió con las medidas establecidas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, para entrar al programa del Gobierno Federal denominado Vivienda para el Bienestar”. 

Lo anterior en atención al oficio número: LXV/CPCGJAP/DIP.JGH/387/SEP/2025 de fecha 22 de septiembre de 2025 y recibido en esa Sindicatura el día 6 de octubre del presente año, por medio del cual, le solicitaron un informe respecto a las observaciones realizadas para la autorización de desincorporación del predio denominado “Iscamanitla”. 

A inicios de este año, el alcalde de Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, firmó un convenio de colaboración con la administración estatal en turno para ingresar al “Programa de Vivienda para el Bienestar”, una iniciativa del Gobierno Federal donde se contempla beneficiar a 150 familias de esa demarcación.

Sin embargo, la síndica municipal informó a la LXV Legislatura que el predio “Iscamanitla” carece de los lineamientos para la edificación de viviendas para familias en condición vulnerable.

Tlaxcala forma parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, que busca construir 12 mil viviendas durante este sexenio a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Por ese motivo, recientemente el pleno del Poder Legislativo autorizó la desincorporación de diversos terrenos para ser donados a la Federación para la construcción de viviendas en beneficio de la población con menores recursos.

Los predios se ubican en las comunidades de Acuitlapilco y Ocotlán de la capital del estado; así como en los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Terrenate, en el caso de esta última Comuna, padres de familia de la Secundaria Técnica Número 8 “General Emiliano Zapata”, suspendieron temporalmente los trabajos de nivelación de tierras para la construcción de más de 300 viviendas. 

No obstante, autoridades del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), el comisariado ejidal y el ayuntamiento acordaron reanudar los trabajos para la asignación de seis de las 29 hectáreas disponibles para este proyecto ejecutivo que impulsa el gobierno federal.

Congreso analiza descuentos a adultos mayores; municipios ya aplican beneficios: Zainos

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Bladimir Zainos Flores aseguró que los municipios ya contemplan descuentos a...
00:01:42

Urge reubicación de viviendas en Huauchinango: damnificados piden ser movidos de zonas de riesgo

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas, luego de que las intensas lluvias...

Una decena de ex sindicalizados del Legislativo se niegan a finiquito por cancelación de sus plazas

Juan Luis Cruz Pérez -
A más de un año que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió el laudo que cancela diversas plazas laborales en el Congreso local...

Refuerzan atención en las comunidades devastadas por lluvias

La Jornada -
El gobierno federal dio a conocer ayer que aumentó de 72 a 76 el número de personas fallecidas por las lluvias e inundaciones registradas...

Con apoyo de Claudio X. González, Lorenzo Córdova y Aznar, el PAN se reinventa

La Jornada -
El Partido Acción Nacional anunció ayer su “relanzamiento”. Y lo hizo en una ceremonia encabezada por las mismas figuras que lo han dirigido en...

Protestan 7 millones en calles de todo EU contra Donald Trump

La Jornada -
Washington. Millones de personas se congregaron de costa a costa de Estados Unidos para participar en las más de 2 mil 600 movilizaciones organizadas...

