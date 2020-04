Combina Teodora su labor de docente con el rescate del maguey y el pulque

Desde muy niña, Teodora Pérez y Pérez se interesó por las costumbres y tradiciones de la comunidad que vio nacer a su madre y a sus abuelos materno, Mesa Redonda, municipio de Altlzayanca, pero lo que más le llamó la atención fue que gran parte de la vida comunitaria de la población giraba en torno al maguey y la producción del pulque.

La importancia de esta bebida en esa comunidad era notoria, pues en ese entonces, refiere, había hasta 16 tinacales, los cuales al paso del tiempo fueron desapareciendo al grado de que ninguno de los que existían en ese entonces opera en la actualidad.

Esta situación motivó a la también profesora del nivel de secundaria a desarrollar el proyecto “Rescatando las bondades del maguey y el pulque”, el cual contó con el financiamiento del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) en su edición 2018.

El proyecto, que consistió en tres etapas, lo concluyó en julio de 2019 y entre sus resultados están la capacitación de al menos 35 personas de esa comunidad en cuanto a la elaboración de productos con derivados del maguey y la puesta en marcha de un tinacal y un restaurante de comida tradicional.

Pero sobre todo, explicó Teodora Pérez, el rescate del maguey y el pulque entre los pobladores de Mesa Redonda. Tradición que pretende sea reconocida en el ámbito nacional e internacional.

La idea de este proyecto, rememoró, le surgió desde que era muy niña, pues en la comunidad de Mesa Redonda nacieron su mamá y sus abuelos maternos, “entonces recuerdo que íbamos a la casa de mis abuelos, quienes tenían sus magueyes y consumían el pulque. Se me hacía todo muy mágico, muy bonito el lugar, además de que la comunidad es bastante tranquila. Siempre, siempre me gustó y me dije que algún día me gustaría vivir ahí”.

Con el paso del tiempo, sus abuelos al igual que otros pobladores de su generación fallecieron y junto con ellos también fueron desapareciendo los 16 tinacales que existían en la comunidad, la cual actualmente tiene menos de 300 habitantes.

“Yo dije qué tristeza que esto tan bonito y tan característico de la región y del país esté muriendo, todo lo que tiene que ver con el maguey, la producción de pulque”.

Aseguró que aterrizar la propuesta fue rápido para ella, si acaso le llevó un mes porque asistió a un taller que impartió el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), a cargo Natalia Zamudio, para el desarrollo de un proyecto, “a mí me ayudó muchísimo y, afortunadamente, mi propuesta fue aceptado por el Pacmyc”. En el desarrollo de la propuesta Teodora Pérez contó con la colaboración de Juanita Pérez Torres y Ruperto Pérez Loaiza.

“Rescatando las bondades del maguey y el pulque” constó de tres etapas y la primera comenzó a principios de 2019 con la plantación de magueyes, en marzo se impartieron talleres y finalizó en el julio de ese año con el Festival del Pulque y el Maguey en Mesa Redonda.

Respecto de los talleres, la docente comentó que se impartieron con la finalidad de que la población “se dé cuenta que no solamente se puede aprovechar el maguey para el pulque, sino que es una planta maravillosa de la que se pueden sacar muchas cosas, por ejemplo se puede hacer pan, del aguamiel se puede elaborar jabones”.

Además, se pueden extraer fibras para producir artesanías y cuando el maguey ya se raspó y se está secando, es decir, ya llegó a final de su vida, es un muy buen combustible, pueden servir para hacer techos o para construir cercas o rejas para delimitar espacios, “tiene muchísimos beneficios, aparte de que aporta mucho oxígeno y cuida que no se erosione la tierra”.

“Fue una experiencia muy nutritiva, por decirlo de alguna manera. Me hizo querer más a esta región y la tradición me hizo sentir orgullosa de mis raíces. Tengo la convicción de que esta tradición no solo se quede en esta región sino que salga a otros países; quiero, primero, que se conozca en el país y después que Altlzayanca, el pulque y el maguey, y en general todo Tlaxcala, pueda su cultura rebasar las fronteras del país”.

El proyecto concluyó el 15 de julio del año pasado “y ahorita ya no tuvimos otra presentación, pero estamos trabajando en otra fase que es que el tinacal y un pequeño restaurante de comida tradicional estén funcionando de manera permanente, estamos trabajando en eso y esperamos arrancar nuevamente en julio próximo. Oficialmente ambos espacios no están operando ahorita, ha habido situaciones de la misma naturaleza que nos han retrasado, pero espero que en julio estemos operando”.

El tinacal que tiene por nombre Don Tonchi, en honor al abuelo materno de Teodora Pérez y el restaurnte, se ubican en la comunidad Mesa Redonda, en el kilómetro 20 en dirección a la carretera Huamantla-Altlzayanca, por el lado de Juárez y Carrillo Puerto.

Aseguró que el proyecto benefició a alrededor de 200 personas de entre 11 y 60 años de edad, entre gente de la misma población que aprendió a hacer pan y la raspa del maguey y artesanos de la región que participaron en el Festival del Pulque y el Maguey.

Teodora Pérez exhortó a las autoridades que continúe el Pacmyc, pues “Tlaxcala tiene mucha cultura y tradiciones que proyectar y ojalá se sigan dando apoyos porque hay muchísimos talentos en la entidad”.