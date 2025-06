”Tenía ganas de poner en alto al estado de Tlaxcala”:  Daniela Castro

En el último día de competencias de Ciclismo de Ruta de la Olimpiada Nacional Conade 2025 con sede en Tlaxcala, la pedalista Daniela Castro Flores, de San Pablo Apetatitlán, mencionó que parte de su esfuerzo para alcanzar la medalla de plata en la categoría Sub–23 fueron las ganas que tenía de poner en alto al estado de Tlaxcala.

- Anuncio -

“Han sido muchos entrenamientos, caídas y golpes. Se cayeron muchas, no vi cuántas, pero si se cayeron antes del cierre y apenas si logré esquivar una caída, pero en el sprint se dio todo lo que tenía; intenté no voltear y apretar lo más que pude y llegué en segundo lugar. Le apostaba mucho a estos Conade en la prueba de montaña. Iba en tercero y una caída me dejó con el cuarto que también es un buen resultado”, dijo.

Daniela Castro se dijo satisfecha porque a pesar de las adversidades salió adelante. “No me lo esperaba, no es una prueba que compita mucho, no hago muchas carreras de ruta, no tengo nada de experiencia en pelotones grandes y estoy sorprendida por eso”, señaló.

Consideró que el clima afectó mucho el desarrollo para todos los competidores. “Cuando te toca el agua es complicado, pero igual lo que comentaba del movimiento del grupo, pues no me sé acomodar muy bien por lo mismo que no tengo experiencia corriendo carreras de ruta, pero intenté posicionarme bien para el sprint en la búsqueda de una medalla por equipos”, declaró.

- Advertisement -

Dijo que su triunfo lo dedica a quienes la inspiraron: su familia, “a mi estado, a todas las personas que me apoyan, que han sumado su granito de arena, porque estar aquí no ha sido fácil, no ha sido solo cuestión mía. La verdad sí hay personas que me han apoyado para ir a campeonatos nacionales y cosas de montaña y de ruta”, concluyó.

Míriam Esmeralda García Mota y Anguelique Romero Cuahutencos, competidoras de la categoría Juvenil A femenil, se colocaron dentro del top 10 de esta disciplina. Esmeralda García, de San Martín Texmelucan, consideró que representar a Tlaxcala ha sido una experiencia inolvidable.

“Para mí representa un orgullo competir para Tlaxcala que sepan que di lo mejor de mí. Considero que inicié bien, pero luego se me acabaron las fuerzas. Pero creo que ingrese en el grupo de los 10 mejores tiempos y eso considero me servirá para mejorar mis tiempos en próximas competencias. Gracias Tlaxcala”, agradeció

- Advertisement -

En la competencia por equipos acompañó a Daniela Castro, Rosaicela Cuchillo Garzón, de Zacatelco, quien reconoció la fuerza y velocidad de la medallista de plata. “Fue una gran emoción. Es la primera vez que compito en esta categoría, creo que lo hice de la mejor manera. En la última vuelta para llegar a la meta venía bien colocada y me sentía con todo para ganar medalla, pero me involucré en una caída, se enllantaron en el pelotón, cayó una chica de Nuevo León y yo con ella y salí volando, sin embargo, traté de remontar lugares, pero no funcionó”, refirió.

Así culminaron las competencias de Ciclismo de Ruta de la Olimpiada Nacional Conade 2025, desarrolladas en el circuito adaptado en el libramiento Tlaxcala, donde la delegación tlaxcalteca sumó tres medallas; dos de bronce en la prueba de contrarreloj y una de plata en la prueba de ruta.