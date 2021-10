Temporada de lluvias ha afectado a 670 hectáreas de cebada, trigo y maíz, reporta titular de Sefoa 

La temporada de lluvias ha causado, hasta ahora, afectaciones a aproximadamente 670 hectáreas cultivadas principalmente de cebada y trigo y mínimamente de maíz, sin embargo, en el 50 por ciento de éstas todavía puede recuperarse la producción, informó el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Rafael de la Peña Bernal.

Bajo este contexto, el funcionario vaticinó una muy buena cosecha en el campo tlaxcalteca para el presente año, como no había ocurrido en ciclos anteriores, pues las intensas precipitaciones pluviales que se han registrado en esta temporada no han causado mayor afectación a los productores tlaxcaltecas.

“Han sido lastimados algunos terrenos, pero ha sido un año excelente para el campo. La gran mayoría de todos los cultivos está teniendo mucha producción como no la habíamos tenido en años anteriores, porque fue un año benévolo, hubo mucha lluvia y sí hubo también algunas afectaciones, pero son mínimas”.

Algunos cultivos como trigo o cebada sí se echaron a perder por el exceso de agua “y ya no se puede recuperar, es en lo único que se ha afectado”, pero en el caso los maizales “ya no los afectó, pues ya el elote se había dado, aunque se haya ido de lado la milpa ya van a cosechar, por eso la vez anterior comenté que no es tanta la afectación, si hubo es de 7 o 10 por ciento como máximo en todo el estado, pero de ese porcentaje el 50 por ciento es todavía recuperable”.

De acuerdo con el informe que tiene la Sefoa, indicó, son aproximadamente “670 hectáreas lo que tenemos reportado de daños, pero realmente tenemos una afectación de unas 80 o 100, como máximo dañadas”.

“Se han afectado maíz, pero sobre todo trigo y cebada, el amaranto muy poco, las partes donde hubo mayores daños fue donde hubo inundación por granizada, en el caso del maíz ya tenían mazorca como elote y ahorita está madurando y no hay ningún problema de que eso sea afectación”, insistió de la Peña Bernal.

Es de referir que el pasado viernes, también en entrevista, el funcionario estatal informó sobre 25 hectáreas de cultivos de maíz, cebada, trigo y algunas de sorgo con pérdidas totales a causas de las lluvias, en detrimento de 60 campesinas y campesinos de los municipios de Terrenate, Nanacamilpa y Tlaxco.

En estos casos, refirió que tanto personal de la dependencia como de las aseguradoras contratadas para este tipo de siniestros realizarían la evaluación de los daños para establecer el monto del pago del seguro que se les entregará a los dueños de esos cultivos, aunque no precisó cuándo estarían terminados los avalúos.