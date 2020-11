Temporada de coyotes electorales. Como en todo tiempo de caza, las elecciones de 2021 han desatado una jauría de empresas y personas que intermedian entre los aspirantes a puestos de elección popular y el electorado.

En las redes sociales, medios impresos y espectaculares aparecen asociaciones civiles, empresas encuestadoras, diarios, revistas y personas en lo individual, promocionando a aspirantes a ocupar una candidatura, particularmente la del gobierno del estado.

La idea de esta intermediación recuerda al coyote que aparece en todas las dependencias públicas. Los que por un módico precio, facilitan los trámites. Aceitando la maquinaria de la corrupción con uno que otro billete.

Parece que a los aspirantes a puestos de elección popular se les ha hecho fácil, acudir al coyotaje, con la intención de evadir la fiscalización de los institutos electorales, tanto a nivel local como federal.

Es de lamentar que los que mayor presencia tienen en esta nueva forma de coyotaje, sean los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes olvidan que entre sus principios están el no mentir, no robar y no traicionar.

Pero parece que es más fuerte la aspiración que el respeto a la moral política. Pero, lo mismo ocurre con algunos medios de información, porque asumen como propia lo que innegablemente es una promoción pagada o una inversión a futuro.

Los probables funcionarios públicos, como sucede con muchos coyotes, quieren comprar anticipadamente la cosecha aprovechándose de las necesidades de la población. Aspirantes y medios cumplen la sentencia del que con lobos anda a aullar se enseña.

La realidad demuestra que el cambio no es problema de partidos, ni de personas, sino de cultura política. Sigue siendo válida aquella idea de que entre la clase política tlaxcalteca, debajo de todos los colores partidistas, se encuentra un corazón priista.